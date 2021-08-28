王欣儀爆北市「愛心餐食補給站」使用數大減　質疑未發揮功能

▲疫情重創民眾生計，但議員王欣儀卻發現，北市的未充分發揮功能。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠疫情役情衝擊民眾日常生活，甚至因此失去工作，需靠外界善心人士救濟。但北市議員王欣儀爆料，疫情期間北市的「愛心餐食補給站」使用數不增反減，質疑沒有充份發揮功能。對此，北市社會局社工科長陳怡如指出，前一波疫情社區確診頻傳，確實衝擊了弱勢家戶，缺乏物資餐食，社會局在疫情期間，採取提供多元餐食服務。

王欣儀指出，目前台北市愛心餐食補給站的合作店家（小吃店、便當店）只有55間，其中大安、大同區的合作店家各只有1家，文山、萬華區各只有2家。此外，今年1到6月，北市愛心餐食補給站發放餐券數量竟然還低於2019、2020年的每月平均，平均減少近2成

王欣儀說，新北市政府與4大超商及連鎖餐飲業者合作推出「幸福保衛站」，近日又整合跨局處與民間資源推出新北「好日子愛心大平台待用餐平台」，號召1000家餐飲店家一同響應，呼籲北市府應參考其做法。

對此，北市社會局社工科長陳怡如表示，因疫情影響許多店家歇業或不提供內用餐點，並且大多數的家戶也都習慣在家自行料理餐食，除了社會局原有的愛心餐食補給站之外，也充份運用「實物銀行」、「盛食交流平台」，將市場攤商捐助新鮮未賣出的食材、民生物資等媒合給有需求的家戶，並且社會局也提供大賣場的禮券及便利超商的商品券，提供弱勢家戶可以自行前往購買所需的食物。

陳怡如強調，最重要的是公私協力，結合民間團體社工及鄰里長的串聯，將物資資源以最有效率地派送到社區內的弱勢家戶，並且社會局也正研擬討論無接觸的便當機，降低疫情傳染的風險。

最後，社會局積極與社區內的友善合作店家合作，增加愛心商家的佈點，目前社會局也與八方雲集及鬍鬚張等連鎖店家討論合作方案，讓弱勢家戶可以多元的選擇，幫助與陪伴弱勢家戶一同度過難關。