快訊／萬人搶灘BNT登記！「1類人」被系統拒絕加選　網傻住了

記者邱晟軒／綜合報導

全民開搶！公費疫苗預約平台今（28日）首度新增「BNT疫苗」選項，不過2點一到，大批民眾都手刀湧入預約系統，瞬間流量爆衝造成網頁立刻當機，畫面不斷地轉圈圈，令許多民眾都無法登入，更有部分網友指出，因為未開放混打，所以1族群「不用進去人擠人，是無法加選BNT的！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑優先給12-18歲學生優先施打，其餘的80萬劑會根據進貨量，依照1至10類對象按年齡層往下打。

至於120萬劑BNT，陳時中解釋，將比照流感疫苗，直接到校園進行接種，先前在施打流感疫苗時已有相關經驗，但學生未成年，還需要家長同意書，之後會盡快進行相關作業。今日下午2點將重啟疫苗登記平台，並且加入BNT疫苗選項，請民眾盡速完成意願登記。

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▲萬人搶登記BNT，網友崩潰指出1類人不用去擠了。（圖／翻攝PTT）

針對疫苗預約平台無法正常登入，許多網友直接在網路論壇上氣炸直呼，「爛平台又掛了啦」、「網站已經卡死了」、「不意外，又爆了」、「根本進不去，好崩潰」、「502地獄」、「當到不行」、「不再服務時間是三小！」。

更崩潰的是，有部分網友在批踢踢八卦板上指出，因為國內現在沒有開放混打疫苗，所以「有打過第一劑的不用進去人擠人，是無法加選BNT的！」對此，許多網友也無奈表示，「沒錯，原本要加選BNT結果不行」、「高端都自動勾選，BNT卻不會」、「可惡！已打第一劑，本來想加BNT的」

指揮中心提醒，欲上網預約登記接種的民眾，在加選BNT疫苗時，不要調整原本勾選的選項，先前勾選過的品牌則建議不要取消，因為按照預約平台邏輯，取消視同放棄，將由下一順位者遞補，等同重新排起。指揮中心也強調，勾選不代表「一定打得到」，會依照類別、年齡做做分配，符合資格者才能夠預約接種。

▼ 0828 14時起開放意願登記 。（圖／指揮中心提供）