小情侶偷偷來！父母抓包氣瘋　他扯喊「我很乖」：都前三名…下場曝

▲高雄小情侶發生性關係，女方父母發現後氣炸，憤而對男方提告求償，判決結果近日出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

國中少女小君（化名）因跟家人吵架後離家，與少年阿宏（化名）相約到友人家中借宿，小情侶同住一房，當晚就忍不住發生性關係。小君父母事後得知此事，氣得對阿宏提告求償。阿宏到案後，坦承發生性關係，但辯稱，「我很乖，都是前三名」，請求法官駁回小君父母之訴，而法官審理後，仍判他與家長須連帶賠償小君及小君父母共13萬元。

判決書指出，小君跟阿宏是透過朋友介紹認識，而2020年2月初小君與家人吵架後離家，隨後就與阿宏相約見面，並借宿在朋友於餐旅大學附近的住處，而當晚11時許，小情侶同住忍不住乾柴烈火而發生性關係。

小君父母事後得知此事，相當憤怒、自責，認為自己沒有盡到保護、教養的義務，精神上受到極大痛苦，因此決定對阿宏提告求償50萬元。

阿宏到案後坦承發生性行為，但辯稱，雙方都是自願的，認為小君父母求償金額過高，請求得太離譜，「我本來很乖，都是前三名，因為這件事情都無心讀書，且又是單親家庭，小君父母請求的金額過高嚇死人」，因此只願意賠償5萬元，請求法官駁回小君父母之訴。

不過，法官審理後，仍認為阿宏行為造成小君父母身心受大極大痛苦，求償有理，最終仍判阿宏及父母須連帶賠償小君10萬元，另須賠償小君父母3萬元，共賠償13萬元。全案可上訴。