純情男被榨乾！細心照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

▲小陸與女友交往4年，卻從未碰面。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省杭州市一名28歲男子小陸（化名）透過網路與楊性女友交往4年，期間陸續匯款10幾萬元人民幣（約新台幣43萬元）給對方當「結婚儲備金」，並派許姓姑媽到小陸家住3年「考察人品」。沒想到，小陸某日幫姑媽更換手機螢幕貼膜時，意外發現自己與女友的對話紀錄，才讓整起悲劇曝光。

綜合陸媒報導，小陸2017年9月透過網路結識楊女，兩人以結婚為前提交往，卻始終沒見面。期間，小陸兩度直接到阜陽找女友，卻被對方以家裡管很嚴、無法出門、被逼迫相親等藉口拒絕見面。最後，楊女稱家人放棄逼婚，剛好姑媽想去杭州散心，請小陸幫忙照顧、順便透過姑媽來鑑定男友的人品，小陸也不疑有他，直接照顧姑媽3年之久。

▲▼小陸發現照顧3年的姑媽竟是女友本人，氣得到警局報案。（圖／翻攝微博）



直到本月20日，小陸幫許姓姑媽拿手機去貼保護貼時，意外發現手機內有自己跟女友的對話紀錄，這才驚覺自己受騙已久，氣得立刻報警抓人。

警方表示，「許姓姑媽」被逮後坦承自己就是「楊女」，且她同時跟多人都保持著曖昧關係，以不同的帳號扮演不幸的單親媽媽、涉世未深對婚姻充滿悲觀的年輕女子等眾多角色，卻沒有一個人發現許女的謊言，目前許女已被依詐騙罪刑事拘留，詳細案情仍待釐清。

▼許女目前已被拘留。（圖／翻攝微博）



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