4款日本媽媽味家常菜　GREEN＆SAFE聯手療癒系日籍主廚推冷凍包

▲GREEN＆SAFE聯手療癒系日籍主廚推出4款日本媽媽味家常菜冷凍包。（圖／GREEN＆SAFE提供）

記者黃士原／台北報導

永豐餘生技「GREEN＆SAFE」繼2020年與名廚林泉、陳嵐舒及AKAME主廚彭天恩聯名推出「名廚家常菜」系列，再邀請來台定居超過15年的療癒系日籍主廚MASA山下勝跨刀設計，推出4款聯名冷凍即時料理，從漢堡排到味噌湯，135元起。

這次MASA主廚一連端出4款代表日本媽媽味的家常菜-咖哩、炊飯、漢堡排、味噌湯，靈感來自於兒時家中的餐桌記憶，母親做飯，不管是咖哩或者漢堡排，都是他與哥哥的最愛，這次他也把這4道既代表日本，也適合台灣人口味的家常菜做成冷凍即時包，分別是照燒雞肉豆腐漢堡排（185元/包）、和風野菇拌飯醬（135元/包）、牛肉黑咖哩（185元/包） 、豚肉蔬菜味噌湯（165元/包），8/27起正式於GREEN＆SAFE全國13家門市與官網、APP正式上架販售。

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▲照燒雞肉豆腐漢堡排。

▲牛肉黑咖哩。

漢堡排是日本餐桌、便當菜裡的常客，MASA主廚從「雞絞肉串燒（鶏つくね）」得到靈感，改成和風味濃厚的漢堡排，另外摻入山藥泥，油煎時會像舒芙蕾那樣，充滿空氣感的鬆軟感，最後以照燒醬調味，鹹中帶甜；「炊飯」是日本餐桌常見食物的代表，MASA主廚選用五種秋天菇類與紅蘿蔔、牛蒡等根莖類蔬菜作為拌飯醬。

▲和風野菇拌飯。

▲豚肉蔬菜味噌湯。

牛肉黑咖哩選用日本人從小吃到大的品牌「好侍咖哩」，並用洋蔥、蘋果及蔬菜長時間拌炒，帶出天然食材的香甜風味；有日本國民湯之稱的「豚肉蔬菜味噌湯（豚汁）」，是日本人早中晚都喝的經典湯品，將傳統工法釀造的白味噌與赤味噌以完美比例製成湯底，並選用台灣正黑豬五花肉作為主角。

▲玖尹8款冷凍港式點心。（圖／玖尹提供）

另外，座落在南京松江商圈伊通公園旁，結合新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，迎接後疫情時代，工作及生活型態隨之調整，愈來愈多消費者選擇在家自煮，集結店內8款人氣港式點心與3款特別研發的養生煲湯製成冷凍包，方便消費者簡單加熱即可享用，冷凍港點每份288元起，買五送一（魚子燒賣/晶瑩蝦餃/酪梨腐皮鮮蝦卷任選一）；冷凍煲湯每組888元，購滿三組享九折優惠。

