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將才學堂冠軍麵包溫暖開賣　邀您一起讓愛循環

▲▼ 將才學堂冠軍麵包溫暖開賣　邀您一起讓愛循環 。（圖／和德文教基金會）

▲將才學堂冠軍麵包「紫薯於你」於一之軒溫暖開賣，邀你一起做公益。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

「阿冰」從小有一餐沒一餐，因此一看到有食物可吃就暴飲暴食，還曾吃到差點送醫，直到他來到更生少年關懷協會「616幸福工作站」，才慢慢改善。

之前以食公益計畫補助「616幸福工作站」陪伴這些孩子的頂新和德文教基金會，為了進一步照顧他們，近日又捐贈「將才學堂」冠軍麵包餐盒，為他們補充營養。

初見「阿冰」的人曾描述：「他吃飯像松鼠，會不停將食物往嘴巴送，直到塞滿整個腮幫子。」有一年，善心人士捐了粽子，阿冰一口氣吃下3顆，導致消化不良、嚴重脹氣，差點要些送醫院。原來，他從小就有一餐、沒一餐，長期處於飢餓狀態，擔心下一餐沒著落，才會出現異常飲食習慣。直到他來到更生少年關懷協會「616幸福工作站」，每天有餐食可吃，情況才改善。

▲▼ 將才學堂冠軍麵包溫暖開賣　邀您一起讓愛循環 。（圖／和德文教基金會）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡(右1)向616幸福工作站的孩子說明冠軍麵包的使命。

頂新和德文教基金會過去曾透過「食公益」計畫，協助616工作站打造共食、共享、共學的「幸福社區廚房」來陪伴這些孩子，近日又將另一項協助高關懷孩子的「將才學堂」烘焙技職教育計畫成果，與616工作站的孩子結緣。

「將才學堂」烘焙技職教育計畫主要是為高關懷青少年培養烘焙技能，每年舉辦全國烘焙錦標賽。今年初，國內連鎖烘焙品牌一之軒響應將才學堂理念，改良屏東縣城市福音全人關懷協會學員去年利用地瓜創作的冠軍麵包「仰奮」，命名為「紫薯於你」，近日上市。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會魏應充創辦人一向很重視高關懷孩子，為了加強關懷這些孩子，基金會也將在開學前，每周準備「紫薯於你」冠軍麵包餐盒到616工作站，除希望為616工作站的孩子們補充營養，也期許將才學堂冠軍團隊的故事能激勵孩子們，找到自我價值和目標。

▲▼ 將才學堂冠軍麵包溫暖開賣　邀您一起讓愛循環 。（圖／和德文教基金會）

▲疫情相挺讓愛循環，頂新和德文教基金會捐贈冠軍麵包餐盒給616幸福工作站孩子們享用。

為鼓勵民眾響應公益，凡到一之軒購買「紫薯於你」冠軍麵包的民眾，8月底前只要拍照上傳冠軍麵包照片至頂新和德文教基金會粉絲團，即有機會得到一之軒商品抵用券200元。同時為促成善循環，一之軒也將回饋此次銷售淨利的10％給研發團隊的孩子們，一起協助未升學或未就業的青少年培養一技之長，找到自我價值和目標，一步步朝翻轉人生的方向前進。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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