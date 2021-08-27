ISIS-K是誰？喀布爾機場自殺爆炸案　幕後恐怖組織一次看懂！

▲阿富汗喀布爾機場發生恐攻造成多人死亡，幕後黑手「ISIS-K」究竟是誰？與塔利班關係為何？《ETtoday新聞雲》為您一次整理。（圖／翻攝自Twitter）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾機場26日發生2起自殺炸彈恐攻，至少已有13名美軍、60名阿富汗人死亡。事後，伊斯蘭國（IS）坦承犯案，拜登則直接點名IS區域分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，又稱ISIS-K），誓言讓凶手付出代價。而ISIS-K到底是誰？為何在塔利班（Taliban）掌權後發動恐攻？

Q：ISIS-K是誰？

「呼羅珊」歷史舊名，範圍涵蓋現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。據美國智庫、戰略與國際研究中心（CSIS）報告指出，2014年IS宣布在伊朗和敘利亞「建國」數月後，脫離巴基斯坦塔利班的士兵加入阿富汗境內好戰分子，宣示效忠IS當時的領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）並組成區域分支ISIS-K，而巴基斯坦人薩伊德汗（Hafiz Saeed Khan）被指名擔任首代統領。

聯合國觀察員指出，除了巴基斯坦，ISIS-K在包括喀布爾在內的阿富汗其他地區，設立了「潛伏小組」，近年來ISIS-K在國際間犯下多起血腥恐怖攻擊，與在伊拉克和敘利亞的IS一樣，沒有明確勢力範圍，但特別鎖定被它視為異教宗派的穆斯林，例如什葉派（Shiite），其成員人數於2016年攀升至歷史高峰的3000到4000人。

▲喀布爾機場26日爆炸案發生後，現場處處都是傷患。（圖／路透）

Q：ISIS-K在阿富汗的現況？

A：根據聯合國安理會6月一份報告稱，ISIS-K於2018年夏季從阿富汗北部省份開始接連遭遇軍事重挫，同年10月，美國發動摧毀「IS哈里發國」的行動後，ISIS-K的戰力已減少至1500到2000人，儘管被迫分散權力，但ISIS-K主要由獨立行動的小組組成，至今仍以喀布爾以東的庫納爾省、楠格哈爾省等郊區為基地，對阿富汗與更廣泛的地區造成威脅。

去年6月上任的ISIS-K領袖穆哈吉爾（Shahab al-Muhajir）被懷疑曾在巴基斯坦的恐怖組織「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）擔任中階指揮官，並持續合作，由哈卡尼網絡來提供關鍵的專業知識。此次機場爆炸前，ISIS-K自去年5月來已在喀布爾發動多次恐攻，地點包含無國界醫生組織的婦產科病房、喀布爾大學、總統府與各國大使館附近重兵看管的綠區（Green Zone）、喀布爾女子學校等，受害死者超過百人。

▲塔利班與ISIS-K已互相憎恨多年。圖為塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

Q：ISIS-K與塔利班是死敵？

A：雖然ISIS-K與塔利班都屬於強硬的遜尼派（Sunni）好戰組織，但兩者在宗教與策略細節上抱持不同意見，據《紐約郵報》報導，ISIS-K認為塔利班對伊斯蘭基本教義的致力實踐方面不夠投入。聯合國報告更指出，ISIS-K最近招募與訓練的重點是對川普發起的和平進程採反對態度的塔利班成員，「不願意被塔利班控制的極端分子可能會尋求加入ISIS-K。」

ISIS-K與塔利班都宣稱自己是聖戰士真正的掌旗手，卻彼此憎恨，互相發動致命的襲擊，IS會在聲明中稱塔利班是「叛教者」，而塔利班也將ISIS-K與其盟友「哈卡尼網絡」視為威脅。美國中情局（CIA）前區域反恐負責人倫登（Douglas London）說，「因為ISIS-K代表著資源、物質與能源的競爭對手，儘管他們相對（其他對手）勢力較小，他們保持著力量，這就是為何他們是塔利班的死敵，因為ISIS-K是個競爭者。」

▲阿富汗喀布爾機場外有許多民眾等待搭機撤離。（圖／達志影像／美聯社）

然而，塔利班在2019年之後逐漸占上風，ISIS-K卻沒能像它在中東母團體IS一樣保有領地，2021年初，塔利班宣稱拿下阿富汗北部被ISIS-K控制的地區，並於近日奪回ISIS-K在西北部地區的掌控權。本月，塔利班以閃電式的推進迅速控制阿富汗全境後，全球數個聖戰士團體都給予祝賀，但IS卻沒有，還在出版刊物中稱塔利班成功奪回阿富汗的消息「只是由美國支持的陰謀論」。

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