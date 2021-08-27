19歲男大生網戀！一個半月砸1300萬　「女神」真面目超驚人

▲男大生和語音主播交往，整整花了1300多萬。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

大陸一名19歲男大生就讀杭州一所大學，今年6月在網上認識一名遊戲主播，期間2人很快發展成戀人關係，後來他盡量滿足主播提出的任何要求，不到2個月就花費300多萬人民幣（約1300萬新台幣），但讓人萬萬想不到的是，男大生自以為的「女神」女友，身分和照片全是假的，真實身分讓人跌破眼鏡。

根據《瀟湘晨報》報導，男大生家境富裕，6月因為剛和女友分手，想找人聊天，便下載一個語音聊天軟體，很快就認識一名語音主播，對方氣質極佳、聲音甜美，還陪玩遊戲，讓他相當心動，便加了微信。聊天過程中，收到主播傳來的照片，是一名正妹，2人一邊打遊戲，一邊語音聊天，男大生也不斷刷禮物，雙方感情升溫，不久便開始交往。

▲男大生不斷刷禮物給主播。（圖／翻攝自瀟湘晨報）



男大生不斷給主播刷禮物，雖然從未見過面，也沒有視訊聊天，但他禁不住對方的甜言蜜語，短短一個半月共轉帳94次，直到8月1日晚上，要求和主播視訊，但對方推三阻四，他才意識到自己可能被騙了，再三追問下，主播坦承欺騙，要求不要報警，會答應退還借的錢。

扣除返回的285400元人民幣，男大生一共被騙318萬人民幣（約1371萬新台幣），其中刷了幾十萬禮物，這些費用原本是父母要讓他買房子的。他本來打算保密，但在父母多次詢問下，他只好老實交代被騙一事，隨後被帶去警局報案。

▲主播真面目曝光。（圖／翻攝自瀟湘晨報）



警方立刻展開偵查，鎖定上海籍嫌疑人黃某，8月21日上午在一家賓館房間內逮人，讓人傻眼的是，男大生所謂的「女神」，竟是近百公斤的女漢子。經查，黃某今年24歲，平時在語音聊天平台上當主播，為了吸引打賞，她從網路購買美照，當作自己的主播大頭照等資料。

黃某承認不斷編理由，向男大生借錢，或要求對方打賞。員警發現，黃某和男大生「談戀愛」同時，也和其他男子保持著「戀人關係」，累積涉案金額估計超過500萬人民幣（約2100萬新台幣），目前已將她刑事拘留，案件還在進一步審理中。

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