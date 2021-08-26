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索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將張大偉涉貪遭收押起訴

▲▼國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉涉嫌收賄4500萬元，14日遭收押禁見。（圖／資料照）

▲國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉貪污遭起訴。（圖／資料照）

記者陳以昇／新北報導

國防部軍備局工程營產處長、空軍少將張大偉，涉嫌利用「興安專案」福興營區改建案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2600萬元，日前罪證不足而獲不起訴處分，不過新北地檢署發現新事證，成功將他聲押禁見，26日依貪污治罪條例起訴。

據悉，空軍少將張大偉2016年接任國防部軍備局工程營產處長，主管國防工程、設施與不動產業務。2017年依「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」，此福興營區為空軍戰術及防空作戰最高指揮管制基地，由中華工程公司以約30億元得標。

張大偉當時在標案審核期間，刻意影響評選委員，以縮減樓地面積，提高建物每坪造價12萬元，讓中華工程順利得標，再收受擔任白手套的九億公司負責人董俊褘交付的2600萬元回扣。

新北地檢署偵查期間，少將張大偉、中華工程前董事長沈華養、前總經理沈慶光、會計張世文都否認犯行，加上白手套董俊褘自白後又翻供，4人因證據不足，獲不起訴處分，但涉證交法特別背信罪與違反商會法部分則另案調查。

2021年3月間，檢方調查發現，前董座沈華養涉勾結劉姓下包廠商，浮報「興安專案」拆除、土方清運等工程費，在2017到2018年間，收取回扣4500萬元，將沈華養、會計張世文聲押禁見獲准。

檢方士氣大振，密集調查一個多月，重新過濾監聽帶，終於掌握張大偉收賄的新事證，搜索張大偉住家，再赴國防部調取資料。後續約談證人，取得關鍵證詞佐證張大偉收賄，追出他用賄款買台北士林區房產，成功將他聲押禁見，他還辯稱2600萬元賄款已經燒掉，26日依貪污治罪條例將他起訴。

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