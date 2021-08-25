確診男隱匿「曾打麻將11小時」傳給2牌友　衛生局開罰16萬！

▲確診者隱匿打麻將足跡，遭罰16萬元。（示意圖／記者陳致平攝）

記者趙于婷／台北報導

又見隱匿疫調遭罰！台北市衛生局今表示，新冠肺炎確診男子（案15863）在衛生單位疫調時，僅稱獨自1人駕車至桃園，並未與他人接觸，但之後發現個案隱瞞曾去桃園和友人群聚打麻將長達11小時，導致3位友人因未能被衛生單位匡列，造成新北市及桃園市的各1位友人分別於8月18及21日確診，今開罰16萬元。

衛生局疾管科張惠美科長表示，案15863在8月4日就醫採檢確診新冠肺炎，衛生單位疫調時，個案隱瞞8月3日下午2時至隔（4）日凌晨1時在桃園某地貨櫃屋長時間打麻將活動史，僅聲稱獨自1人駕車至桃園，並未與他人接觸，3位一起打麻將的友人因未能被衛生單位匡列進行居家隔離，造成新北市及桃園市的各1位友人分別於8月18及21日確診。

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根據衛生局統計，今年截至8月24日，因疫調不實，未完整提供足跡、活動史與接觸者名單被裁罰，共計有6件，其中2件因個案影響重大處新台幣16萬元罰鍰，另4案各分別處新台幣6萬元罰鍰。

衛生局提醒，確診者應確實配合疫調，切勿隱匿或提供不實資訊，疫調不實者，將依相關規定開罰，呼籲確診個案誠實配合疫調，針對疫調不實者，將依傳染病防治法第43條第2項，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰，依法嚴正處理。