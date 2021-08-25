中影付9.5億元與黨產會和解　著作、影片權讓與國有

▲ 中影文化城。（資料照／記者周宸亘攝）



政治中心／台北報導

黨產會24日決議與中影公司締結行政和解契約，中影必須給付國庫9億5000萬元，解決雙方因黨產條例所衍生的爭議、訴訟，並將95年4月27日前取得的著作、影片權讓與國有，未來將有一個全新的影視文化時代開始。

中影表示，中影公司現行股東幾乎全部與政黨及其附隨組織不當取得財產的歷史過程無關，尊重法律規定與行政機關行政處分內容。但為免除中影公司陷入財務與業務經營危困，董事會經評估後，同意與黨產會就原處分爭議洽談和解方案，黨產會將廢止黨產處字第107007號處分。



中影指出，雙方和解後一定能使國家、中影公司及其全體股東、債權人各方權益，獲得最大利益與保障。此和解方案也代表歷史共業下的影視文化，將有一個全新的影視文化時代開始。並藉此和解之達成，向諸如李行導演等影視文化前輩們致敬。



和解契約內容，包括中影給付國庫9億5000萬元，並委託台灣銀行於契約成立生效日的翌日起60天內將款項撥付黨產會指定帳戶。及95年4月27日前取得的著作、影片權讓與國有。黨產處字第107007號處分於中影公司履行前二項條件的同時廢止。



中影表示，中影公司將不再有涉及不當黨產與政黨附隨組織之疑問，中影公司一定會再努力，為國家社會與全體股東做出更好的貢獻，同時傳承並發揚影視文化，中影公司對於和解方案內容沒有遺憾，本和解方案亦代表歷史共業下的影視文化，將有一個全新的影視文化時代開始。