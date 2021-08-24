悼念《斯卡羅》查馬克·法拉屋樂　文化部追頒獎章、呈請總統褒揚

▲文化部長李永得親赴查馬克．法拉屋樂先生追思儀式致意，追頒三等文化獎章。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

《斯卡羅》當中的演員查馬克．法拉屋樂(Camake Valaule)在8月19日病逝，讓許多戲迷、學生相當不捨。而文化部長李永得今（24）日親赴追思儀式表達深摯的哀悼，並追頒三等文化獎章，文化部亦已呈請總統明令褒揚。



查馬克．法拉屋樂來自屏東來義鄉排灣族，曾任屏東泰武國小教導主任，並榮獲師鐸獎，除指導泰武國小古謠傳唱外，所錄製《唱一首好聽的歌》入圍2007年第18屆金曲獎最佳原住民語專輯獎、2012年《歌開始的地方》獲得第23屆金曲獎最佳傳統音樂詮釋獎、2014年《歌·飛過群山》更獲得第25屆金曲獎最佳原住民語專輯獎，展現古謠與跨界音樂多元融合之美。近期演出公視電視劇《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」一角，也充分傳達臺灣原住民族的生命力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲查馬克·法拉屋樂 演出公視電視劇《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」一角。（圖／公視提供）



文化部長李永得表示，查馬克．法拉屋樂先生畢生致力於原住民族文化技藝與教育、部落古謠保存與傳承，並傳唱至世界，其對於原住民族文化的熱愛、認同及推廣，將留給世人無限的感念，文化部也會秉持其精神，持續推動臺灣的多元文化。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來