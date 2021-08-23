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田馥甄單飛也得獎「為何要組S.H.E？」　網揭1關鍵：搭配真的神

▲▼第32屆金曲獎，最佳華語女歌手獎－田馥甄；最佳華語男歌手獎－杜振熙。（圖／記者李毓康攝）

▲田馥甄奪得第32屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第32屆金曲獎頒獎典禮在21日登場，「最佳華語女歌手獎」由田馥甄抱回。田馥甄單飛前與Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）同為女子演唱團體S.H.E成員，就有網友好奇，「田馥甄是被S.H.E耽誤的歌手嗎？」貼文一出，立刻掀起熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「田馥甄是被S.H.E耽誤的歌手嗎」為題丟出討論，提到有很多九年級生都只聽過田馥甄的名號，並不認識S.H.E，如果田馥甄當時沒有組團，而是以個人身分出道，是不是早就奪得歌后殊榮了？

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貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「沒有S.H.E搞不好連機會都沒有」、「如果她當年自己出道的話不會那麼順」、「Hebe也是這幾年唱功有提升」、「不是，當年實力派歌手太多了，不組團打不贏」、「不對，沒有S.H.E互相加分，田一個人很難」。

還有網友分析S.H.E的厲害之處，「不是，當年S.H.E的搭配真的神」、「S.H.E的合音真的很X」、「三人最強是合音，懷念以前歌簡單、好聽」、「她們三個合音最神」。

▲S.H.E臉貼臉同框！　合體慶生…蛋糕有亮點「壽星親手做」。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

▲S.H.E私下感情甚篤。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

另外，也有網友回文，認為S.H.E必須組團很可能是因為「單體還不夠強」，當時競爭相當激烈，孫燕姿、蔡依林等人唱功都很有特色，三人組團以後互補反而更加分；至於田馥甄單飛以後，在S.H.E累積的名氣和資源都對她很有幫助，加上團隊企劃、包裝等，對她的轉型之路都很重要。

底下網友大多也認同這個說法，紛紛直呼「中肯，沒有S.H.E的累積，根本發展不了」、「嗯嗯，我覺得很有道理」、「太中肯了」、「分析得很實在」、「中肯，就同期的都更能唱，個人出道可能沒現在紅」、「靠長期累積到水到渠成」、「中肯，S.H.E是人設互補性很強的團體，那個時代要自己出道難度高」。

回顧典禮當天，田馥甄在台上發表得獎感言時，特別感謝Selina和Ella；Selina事後也發出限時動態，「我甄我驕傲。」Ella則是情緒激動，尖叫直呼，「真的太為馥甄開心了啦！」

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