五角大廈下徵召18架民航客機　投入阿富汗撤離行動

▲美國聯合航空。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國五角大廈22日宣布，國防部長奧斯丁已經下令徵召美國民用航空公司飛機，協助加速在阿富汗的人道撤離行動。五角大廈表示，徵召的客機不會飛往喀布爾機場，而是用來將已經從阿富汗撤離的民眾轉移到其他軍事基地，以便軍用飛機能全力執行在喀布爾的行動。

根據CNBC報導，美國國防部正式啟動民用後備航空機隊計畫（CRAF），這項計畫最早可以追溯到冷戰其間的「柏林空運」行動，目的是利用商用客機應對「重大國防情況」。這是冷戰結束後美國第3次啟動CRAF計畫，前兩次分別為1990年代初期的海灣戰爭其間，以及2000年代初期的伊拉克戰爭。

五角大廈表示，此次共徵召18架商用客機，其中美國航空、亞特拉斯航空（Atlas Air）、達美航空和全能國際航空（Omni Air）分別提供3架客機，夏威夷航空提供2架客機，而聯合航空則提供4架客機。五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，「CRAF的啟動使國防部能夠強化對國務院的支援，協助從阿富汗撤離美國公民、特殊簽證持有人，或是其他身處於危險之中的個人。」

聯合航空表示，將會提供4架波音777-300型客機執行任務，每架飛機都能容納約350名乘客。聯合航空表示，「我們有責任應對這類挑戰，利用我們的專業知識確保同胞及有生命危險的人安全離開。」

徵召名單上的亞特拉斯航空是一家貨運航空公司，也是亞馬遜航空機隊的營運者；亞特拉斯航空原本就定期為美國空軍提供空運服務，其機隊包含波音747-400型客機。亞特拉斯航空表示，「我們正在以最大的努力協助阿富汗疏散工作。」