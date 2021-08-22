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金門雷達驚見「不明光點」　海巡一查竟是陸男划橡皮艇偷渡

記者趙蔡州、林名揚／金門報導

海巡署金馬澎分署第12巡防區指揮部22日上午11時許發現，透過雷達發現有不明光點且朝金門鳳嘴海域移動，經過與金防部相關單位核對後，確認該光點為一艘橡皮艇，艇上有一名男子從廈門划槳朝小金門前進，他們隨即出動巡防艇予以攔截，並將男子逮捕，帶回偵辦。

▲▼金門又見非法入境 海巡三道監偵攔截。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門雷達驚見不明光點，海巡一查竟然男子划橡皮艇偷渡入境。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署金馬澎分署表示，第12巡防區指揮部雷達組22日上午11時13分發現，雷達上出現一個不明光點且朝金門鳳嘴海域移動，調查後確認光點為一艘橡皮艇，艇上有一名男子，研判為非法入境。金門海巡隊收到消息後，馬上出動PP-3573及CP-1022共2艘巡防艇趕往查處。

▲▼金門又見非法入境 海巡三道監偵攔截。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門又見非法入境 海巡三道監偵攔截。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門雷達驚見不明光點，海巡一查竟然男子划橡皮艇偷渡入境。（圖／記者林名揚翻攝）

巡防艇人員22日上午11時50分成功截獲橡皮艇，執勤人員穿全套防護衣實施盤查，確認為非法入境的中國籍孫姓男子，立即予以逮捕，經量測體溫及清潔消毒後，帶回料羅港偵辦。

海巡署金馬澎分署透露，孫男經金門醫院實施PCR篩檢後，結果為陰性，將於隔離檢疫14日期滿後，再進一步調查其非法入境動機，並依違反入出國及移民法移送金門地檢署法辦。

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