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桃園男「詭異陳屍」新竹山區！居民驚「狗狂叫」：深夜有人喊救命

▲無人路霸車擋道顧人怨　駕駛竟死在500公尺外草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲附近住戶表示，深夜聽到有人大喊救命。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名37歲陳姓男子19日獨自開車離家後消失，直到20日才被發現陳屍在新竹關西的產業道路旁。檢警表示，陳男沒有外傷，但遺體卻在距離車子200公尺的草叢之中。此外，附近住戶表示，曾在晚間聽到狗狂叫後，有人大喊救命。

陳男駕駛賓士車離家後音訊全無，直到20日有民眾發現一輛賓士車擋住產業道路，請求警方移除。警方到場後追查車牌，聯繫到陳男妻子，這才知道陳男失蹤1天；警方調閱監視器察看，發現陳男並未離開附近，最終在車外200多公尺的草叢發現陳男遺體。

▲無人路霸車擋道顧人怨　駕駛竟死在500公尺外草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼陳男詭異死在車外200公尺的草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲無人路霸車擋道顧人怨　駕駛竟死在500公尺外草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳男被發現時已斷氣多時，遺體僵硬無外傷，車內也沒有打鬥痕跡，財務也無損，因此警方初步排除他殺可能，法醫相驗後也無明顯外傷，將擇日進行解剖，釐清死因。

據《TVBS》報導，陳男親友表示，陳男的死亡有太多疑點，陳男的包包、鞋子及衣服都散落在別處，如果是猝死應該會在車上，若是逃命的話怎麼可能邊跑邊脫，況且產業道路旁的草叢難走，沒人會想光腳步行。

另外，附近一名女住戶表示，19日晚間聽到狗一直狂叫，甚至想衝出去察看，她當時也聽到有人大喊救命、不要報警，但之後就沒有聲音了。

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