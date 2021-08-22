疫情2個月沒收入　萬華70歲婦站壁攬客「1千元全套」

▲萬華警方在疫情微解封期間查獲多名攬客賣淫女子、其中甚至有70歲的老婦人下海攬客。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫警戒降級後，台北市萬華區流鶯拉客似有上升趨勢，萬華警方為防堵「人與人的連結」、避免防疫破口發生，七月起迄親連續多次掃蕩轄內養生館及其他外籍色情場所，並要求轄區警力整頓管理範圍內的流鶯私娼。



7月中旬，警方在萬華區西昌街、桂林路口查獲1名高齡70歲的彭姓老婦人，以每次1千元代價攬客，對於這起罕見的高齡站壁流鶯，警方雖相當同情她處境堪憐，但仍依法開罰，阻斷攬客可能造成的疫情破口。

▲萬華警方在疫情微解封期間查獲多名攬客賣淫女子、進入警局前都須進行快篩避免疫情擴散。（圖／記者張君豪翻攝）



彭姓老婦落網後向警方自陳，從政府疫情三級警戒迄今，她完全沒有工作收入，不論是茶桌仔幫忙清潔檯面，或者是去歌友會幫忙收拾碗盤，都因疫情警戒結束營業，她為了糊口只好勉強自己拋頭露臉出門接客，並開出低價每次1千元價格提供全套性交易，但仍遭轄區警方逮捕。



萬華警方表示：彭婦自稱2個多月沒有收入，認為疫情微解封後萬華應該比之前安全許多，警方雖表同情，但認為彭婦攬客從事性交易行為仍觸犯社會秩序維護法，依法對裁罰1500元。根據萬華警方統計，從指揮中心宣布7月13日疫情微解封迄今，萬華警查緝色情養生館、應召站及私娼拉客等為違法行為，其中違反社維法裁法共42件45人、涉妨害風化罪案件遭移送3件4人。

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