　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

產經新聞：為防台海局勢有變　日本須規劃如何撤僑

▲▼ 戰機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲報導說，不管何種情況，台灣北部地區將是國防作戰的重要據點，還不清楚日本自衛隊能否自由行動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

日本「產經新聞」報導，隨著台灣海峽軍事緊張升高，日本有必要做好保護旅居台灣日僑的準備。「台灣有事」（有緊急狀況）不同於朝鮮半島有事，是日本的新課題。

報導說，日本政府至今針對朝鮮半島局勢緊張之際如何展開非戰鬥員撤離行動（Noncombatant Evacuation Operation，NEO）做各種模擬演訓，但是台灣有變與朝鮮半島緊張時實施NEO的前提不同，是日本面臨的新課題。

日本外務省（外交部）的資料顯示，截至2020年10 月，旅居台灣的日本僑民有2萬4552人；旅居韓國的日本僑民有4萬500人。但是沖繩縣與那國町的與那國島距離台灣僅110公里，包括與那國島在內的先島群島在台灣緊張時有可能成為戰區。

日本人將琉球群島西南部的宮古群島和八重山群島稱為先島群島。

一旦發生這種情況，日本政府將向自衛隊發出「派遣護僑等」命令，將先島群島約10萬人撤離至沖繩本島或九州等地。自衛隊將同時從台灣撤僑與從先島群島撤離居民，規模大於從朝鮮半島撤僑。

日本自衛隊法第84條有關保護在海外的日本僑胞規定，自衛隊以「爭取當事國的同意」為前提，可展開護僑行動。

報導說，對日本友好的台灣當局拒絕日本撤僑的可能性低，但在實際運用層面上將面臨許多課題。日本若要從台灣撤僑，可利用台北的松山機場，但這座機場是軍民共用機場，距離因應緊急狀況時的指揮據點總統府與國防部近，狀況危急時，台灣是否會同意追加機場跑道給外國部隊使用，目前尚不清楚。

若狀況危急，或許也可利用桃園國際機場，但旅台的日僑要如何集合、移動至此，將是一個問題。如果以船舶撤僑，與台北港同為選項的基隆港是軍民共用港口，若要利用，情況可能受限。

報導說，不管何種情況，台灣北部地區將是國防作戰的重要據點，還不清楚日本自衛隊能否自由行動。台日沒邦交，國防當局之間沒交流，目前還沒確立針對此事事先協調的管道。

報導最後表示，NEO行動最好是在戰鬥開始前進行，但如果戰鬥激烈，旅台的日僑可能先疏散到避難設施等待救援。中國政府將台灣視為「領土不可分的一部分」；日本政府也尊重中國聲稱的「一中」原則，若在未獲中國同意下派自衛隊赴台，很可能讓中國有指責日本的口實，認為日本在升高事態。

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
正妹遭性侵殺害　高大成助手1句話「祂」跟回家！半年後下場慘曝
「AZ混打莫德納」中和抗體高數10倍！台大醫仍選2劑AZ　原
「爛醉上尉」譙警畫面曝！秒遭按地　副司令老爸臉全丟光
33億買下台中5000坪土地！　日月光「第三代小夫妻」曝光
今天中元節！　起床快吃「7顆這水果」斷開厄運

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美警告「伊斯蘭國」恐趁機攻擊喀布爾機場！　擬徵民航機加速撤離

阿富汗「攀飛機墜落慘死」2人身分找到了！　其中一人是醫師

產經新聞：為防台海局勢有變　日本須規劃如何撤僑

「立陶宛友台」遭中國施壓　美國務卿親電立陶宛外長表達力挺

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

阿富汗公務員想上班　門口被塔利班攔住…政府銀行全關閉

阿富汗事件重創形象　最新民調：52％民眾對拜登能力沒信心

阿富汗前總統弟弟宣誓「效忠塔利班」　重要幹部監誓認證

澳洲新增病例再創新高　雪梨墨爾本同日爆發反封城示威

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

美警告「伊斯蘭國」恐趁機攻擊喀布爾機場！　擬徵民航機加速撤離

阿富汗「攀飛機墜落慘死」2人身分找到了！　其中一人是醫師

產經新聞：為防台海局勢有變　日本須規劃如何撤僑

「立陶宛友台」遭中國施壓　美國務卿親電立陶宛外長表達力挺

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

阿富汗公務員想上班　門口被塔利班攔住…政府銀行全關閉

阿富汗事件重創形象　最新民調：52％民眾對拜登能力沒信心

阿富汗前總統弟弟宣誓「效忠塔利班」　重要幹部監誓認證

澳洲新增病例再創新高　雪梨墨爾本同日爆發反封城示威

金曲歷年新人得主「哪屆最猛？」　他一看12屆陣容驚呆：神仙打架

快訊／南科管理局污水處理廠意外　工人墜落地下層搶救中

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家！半年爆瘦35公斤

美警告「伊斯蘭國」恐趁機攻擊喀布爾機場！　擬徵民航機加速撤離

新北「全國第一零安樂」　朱立倫：中央法規不夠細緻

難接受154隻貓無辜喪命！　潔哥怒嗆：更必須被安樂死的是走私者

《古惑仔》反派男神罕同框！「東興烏鴉PK司徒浩南」氣勢全開…網嗨爆

開贓車要過橋被警所長盯上　竊賊飆3公里撞分隔島慘狀曝

謝語倢亞軍獎盃被奪愛　謝淑薇拿來吃「綠豆湯」：下次奪冠碗更大

「AZ混打莫德納」中和抗體高數10倍　台大醫仍選2劑AZ原因曝

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

國際熱門新聞

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

美軍機「2屍體砸屋頂」　她看見超噁場面嚇昏

賓拉登曾警告　拜登會讓美國陷危機

時空旅人警告：外星人2年後秘密滲透

阿富汗公務員想上班　塔利班阻攔

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

美最新民調：52％對拜登沒信心

大兵變奶爸　懷擁阿富汗嬰兒安撫

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

阿富汗危機！　土耳其總統：新難民潮難避免

美撤阿富汗…中國贏了？真正考驗曝光

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

更多熱門

相關新聞

每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養

每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養

日本東京21日新增確診5074例，已是連續4天超過5000人，受到確診數爆增影響，首都圈的醫院已經不足以負荷大量病患，導致上萬染疫患者只能在家或是在防疫旅館休養。根據18日的最新數據，東京的確診患者中，只有9.5%的人能夠住院治療，其他人只能在家隔離療養，但同時也傳出多起因居家療養錯過治療時機而死亡的案例。據悉，光是1週內，就有5人死於居家隔離，情況十分危急。

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」！

韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」！

南韓接種率「超過5成」！文在寅超興奮

南韓接種率「超過5成」！文在寅超興奮

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

關鍵字：

產經新聞台海撤僑日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

莊凌芸年僅21歲輕生！

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面