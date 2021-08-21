「借一億利息1%」該借嗎？網答案超一致　曝1招每年穩賺百萬

▲有網友詢問，若能以1%利息借1億台幣「你會借嗎？」。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

如果能夠以每年利息1%的利率借貸1億台幣，你會借嗎？一名網友就在批踢踢上提出這樣的疑問，認為若是真的借到1億，「一年也要還一百萬，感覺滿嚇人的」，因此發文請教，立刻引起許多網友一面倒直呼，「借啊！神經病才不借」、「年息1%根本是做慈善」

有一名網友在批踢踢八卦板以「借你一億利息1%，你會借嗎？」為題詢問網友，「如果有機會借到一億元，利息是1%，你會借嗎？1%的話，利息一年也要還一百萬，感覺也滿嚇人的，你會借一億來做其它用途嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友稱把1億投入標普500，「每年還完利息還能穩定獲利百萬」。（圖／免費圖庫）

貼文曝光後，引起許多網友毫不猶豫紛紛回應，「不借是白痴」、「廢話你剛出社會？」、「廢話，借爆」、「年息1%根本是做慈善」、「哪兒可借，快說」、「拜託快借我，急需線上等」、「借了我這輩子不用還了」、「借啊！神經病才不借」、「用一億去還利息我到死都不用煩惱」。

還有網友直言，若真的借得到1億「直接存銀行就能回本」，「借阿，還比房貸划算」、「原PO是不是不知道現在信貸多少」；更有許多網友建議借到後應該投入股市，「全部買台灣50」、「全部拿去買SP500，每年還完利息還可以穩定獲利幾百萬」、「直接當航海王」。

▼鄉民答案超一致，直呼「不借是白痴」。（圖／翻攝PTT）