喬友大火4死家屬要真相　母痛哭：兒子怎麼死的都不知道

▲議員吳韋達與喬友大火罹難家屬召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓6月30日大火釀成百香果防疫旅館22傷4死慘劇，至今已經過了51日，縣議員吳韋達今(30)偕同罹難者家屬在縣府前召開記者會，請縣府公布真相，警方也派出上百名警力維安，議員不滿消防局秘書無法回答問題，雙方僵持1個多小時，最後才由縣府秘書出面，接下陳情書，並允諾將盡速召開局處說明會。

▲倪母(左)痛哭哀求縣府給真相。

消防局在這場大火中，調派超過150名消防弟兄，來回不停地進入濃煙密布的火場救人，仍造成倪男、陳傳道、印尼女看護3人死亡及消防隊員陳志帆受困火場達6小時以上，最後陳志帆因氧氣瓶耗盡，於旅館房內浴室窒息不幸罹難。

今天吳韋達與倪男、消防隊員陳志帆的家屬及消防工作權益促進會等人，站在縣府前廣場，手舉「正視家屬聲音訴求」、「跨局處檢討改進」、「真相改革紀念立碑」等等看板，就是要等縣長能到現場聽聽他們的心聲。

「我連兒子怎麼死的都不知道」倪母痛哭的吶喊，「至今連申請職災都因為火調尚未出爐一再被退件」，而陳志帆妹妹感慨的表示，哥哥殉職以後，她一直都在為真相奔走，不僅僅有些檢討疏失被縣府視而不見，甚至告別式當天，遞交陳情書給縣長也沒有得到回應，不希望縣長拍完照就忘記了哥哥殉職，縣府是有義務出面對家屬說明清楚。

在記者會現場，由消防局秘書代表出面，但仍無法對「火調真相報告」說清楚時程，吳韋達氣得大罵，「縣府態度傲慢！縣長您是在躲甚麼」，決定由家屬出面，要上縣長室3樓將看板放在大門前，讓王惠美看到沉重的訴求，遭到警方攔阻，吳韋達還2次試圖衝進縣府，最後才由縣府秘書陳俊南出面接受陳情書，化解僵局。

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