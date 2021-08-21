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紐約大都會台灣日「蕭美琴將開球」　駐美代表第一人

▲▼駐美代表賀新春的對聯暗藏「台美關係」意涵。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲駐美代表蕭美琴將在「紐約大都會台灣日」開球。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

中央社記者尹俊傑紐約20日專電

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日預定29日登場。球團今天公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，與紐約頗有淵源的她是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，往年結合藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式吸引球迷認識台灣，曾邀導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

今年在隨票附贈繡有Taiwan字樣的紀念球衣加持下，活動詢問度暴增。球團20日透過新聞稿宣布，蕭美琴將擔任第16屆大都會台灣日活動開球嘉賓，駐紐約辦事處長李光章也將受邀出席。

蕭美琴與大紐約地區頗有淵源。她高中時期曾住在新澤西，之後取得紐約哥倫比亞大學政治學碩士學位。曾任4屆立法委員的她去年7月出任中華民國駐美代表，成為史上首位女性駐美代表。

蕭美琴是2005年大都會台灣日開始舉辦以來首位獲邀開球的駐美代表。球團表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台美互信合作的高度默契下，這項安排具有重大意義。

來自台灣、過去10年執行台灣日專案的大都會亞洲市場負責人王偉成說：「很感謝今年台灣僑胞團體及駐美代表處大力支持，尤其在疫情環伺下仍力挺此活動，除了個人相當期待之外，未來活動也將讓大都會球團更加重視台裔市場。」

為回饋球迷，大都會今年特別與台僑團體Hello Taiwan合作，替台灣日製作背號1號、與總統蔡英文2019年7月過境紐約時在僑宴獲贈「戰袍」樣式相同的紀念球衣。

這是大都會台灣日7年來首度為購票球迷準備紀念品，從最初限量500件一路追加到2000件，活動前一個月就被搶購一空。球團最後再加碼到2350件，隱含台灣2350萬人民的精神。

去年受COVID-19疫情影響，大都會台灣日活動被迫停辦。今年「復活」後購票盛況創歷屆之最，活動預定美東時間29日下午大都會在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊期間舉行。

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