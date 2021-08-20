　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Gogoro「前首席馬達大師」起訴了　涉竊機密技術賣給越南企業

▲Gogoro推出第3代GoStation、自由省方案。（圖／記者林鼎智攝）

▲前Gogoro首席馬達大師涉嫌竊走關鍵技術，自立門戶後賣給越南企業。（圖／資料照）

記者陳豐德、張慶輝／新北報導

研發電動機車Gogoro的睿能創意公司指控，前主管「首席馬達大師」林松慶離職後創辦湛積公司，並挖腳前公司同事、竊取機密技術資料；新北地檢署調查後，認為林男等人確實留存及使用睿能的營業祕密技術檔案，並提供給越南業者，20號依照《營業秘密法》起訴林松慶及8名員工。

湛積公司也隨即發表聲明表示，絕無竊取任務營業秘密，自創立以來即秉持尊重技術自主精神，重視營業秘密及智慧財產權，積極迴避侵害他方的專利權，公司主要提供載具製造商最關鍵的核心零組件與系統整合「量身定制的客製化服務」，營業內容無電池相關產品業務，亦無整車製造或輸出的規畫，已提供具體證據持續積極配合調查，相信司法公正將還公司清白。

有「首席馬達大師」的睿能創意前動力系統部門林松慶，打造Gogoro電動機車最重要的馬達系統，於2019年6月離職後成立湛積公司，前後挖角了8名原先睿能的動力部門的主管及員工，檢調在2020年10月間搜索湛積公司，並約談10名員工到案，訊後林松慶以20萬元交保，

檢方調查後發現，林松慶離職後非法留存及使用睿能的機密技術檔案，已經獲得越南業者的1億元投資，雙方已經簽訂協議，準備把睿能的機密資料轉給越南業者；此睿能還未對外公開的「所羅門平台」跟湛積公司宣稱的服務內容也一樣，8名被挖腳的工程師，也被發現有對外傳送睿能營業秘密檔案。

檢方最後認定林松慶涉犯《營業秘密罪》，20號起訴他與另外8名涉案工程師。而民事部分，今年2月認定睿能無法證明林松慶等人惡意挖角，共求償千萬部分無理由，因此認判決睿能敗訴。

起訴後湛積公司緊急發布聲明表示，湛積為系統供應商，而睿能則為整車製造廠，在產業上並非競爭對手，產品取向及定位亦毫不相同，因此並不存在使用睿能公司營業秘密之動機。員工來自向各界招募之人才，均係憑自身意志主動應徵進入公司，並非挖角。

湛積公司還強調，公司自始自終皆無違反營業秘密法或有任何挖角，相信司法的公正審理將可還公司清白，盼外界詳實報導，勿傳播錯誤資訊，並籲請各界尊重司法調查避免未審先判，若有錯誤指控或不實報導影響商譽造成損失，必定採取法律行動。

睿能創意則指出，Gogoro 生態系統涵蓋馬達開發、機電整合、系統整合、車輛設計、電池與電池交換網路研發與上開產品之生產及製造。感謝檢調單位根據蒐集事證，秉公處理並提起公訴。Gogoro 尊重且保護智慧財產權，對於以違法手段取得營業秘密的個人與公司，相信司法單位將公正審理。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
查馬克淋巴癌病逝！台大醫揭「5大危險因子」　出現這症狀別拖了
查馬克妻淚別摯愛「走得很安詳」　兒獲總統教育獎獻父親
巨響驚見「天上掉貨車」！　他傻眼：6間房一次買單
《斯卡羅》查馬克淋巴癌病逝！　7年前入圍金曲「超狂背景曝光」
快訊／《斯卡羅》查馬克病逝　享年42歲
快訊／午後雷雨開炸！　16縣市大雨特報
世界最難攻打的「2大國」！　1個打不贏　1個無人敢入侵
高端第六輪還有剩！　2度加開預約「限定新登記5萬人」
藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券要回來了！　最新規劃一圖秒
快訊／北市+2皆在同一區！　1例感染源不明
快訊／20多歲女確診！　感染源不明足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情越緊「竹東5毒」越囂張！三級發大財　警熬到解封不忍了

博弈大亨撈595億打包票不會逃　保釋金2億變3億一天就搞定　

專偷移工改裝華麗電動車！賊「臉書銷贓」　警扮買家當場逮人

爸外面啪小三生子…兒抓狂「拿拖把趕人」挨父告！離譜和解條件曝

後院轟天巨響驚見「天上掉貨車」　他傻眼：6間房一次買單

陽明檢疫所第2起包裹藏毒！送件人身分曝　餅乾內驚見6包K他命

中檢拍賣名車「目屎那滴」！防疫限50人領標　喊價保守全流標

廟口夜市手心之狼落網！偷摸她美臀稱不小心揮到　一關鍵打臉

毒梟藏墾丁利用觀光做掩護 警溯源緝獲7名藥頭法辦

假離婚變玩真的！她跟小孩遭逐出家門　前夫新歡加碼辱：亂X小

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

疫情越緊「竹東5毒」越囂張！三級發大財　警熬到解封不忍了

博弈大亨撈595億打包票不會逃　保釋金2億變3億一天就搞定　

專偷移工改裝華麗電動車！賊「臉書銷贓」　警扮買家當場逮人

爸外面啪小三生子…兒抓狂「拿拖把趕人」挨父告！離譜和解條件曝

後院轟天巨響驚見「天上掉貨車」　他傻眼：6間房一次買單

陽明檢疫所第2起包裹藏毒！送件人身分曝　餅乾內驚見6包K他命

中檢拍賣名車「目屎那滴」！防疫限50人領標　喊價保守全流標

廟口夜市手心之狼落網！偷摸她美臀稱不小心揮到　一關鍵打臉

毒梟藏墾丁利用觀光做掩護 警溯源緝獲7名藥頭法辦

假離婚變玩真的！她跟小孩遭逐出家門　前夫新歡加碼辱：亂X小

疫情越緊「竹東5毒」越囂張！三級發大財　警熬到解封不忍了

塔利班建國　華春瑩：中方期待阿富汗組建開放包容政府

連2貶！新台幣收盤貶值3.9分　收在28.008元

李行傳奇人生／記者出身成「華語電影先驅者」　小行星也以他命名

博弈大亨撈595億打包票不會逃　保釋金2億變3億一天就搞定　

中央研擬同住家人用餐免隔板　侯友宜不跟進：小孩、長者除外

查馬克淋巴癌病逝！台大醫揭「5大危險因子」　出現這症狀別拖了

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　柯文哲：丁丁是傷害無辜店家的人才

塔利班血腥算帳屠殺9村民！　他「手臂肌肉被刨光」屍體亂丟溪邊

泛淚送走愛徒中田翔　火腿監督「感受到自己的脆弱」

「戰艦級美胸」被疑是整的！　 童顏偶像曬「X光片鐵證」強調純天然

社會熱門新聞

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

大麻酸柴油入侵大學　牛肉麵老闆竟是毒梟

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

即／14歲少女遺體找到了　救起落水男友反遭激流奪命

台灣最活躍黑幫「精神領袖」　愛上小35歲嫩妹

快訊／「保護傘」餐廳凌晨大火　濃煙竄滿整條街

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

國一小客車撞工程車　1男1女無生跡

即／高雄男獨爬柴山秘境「失蹤5天」成遺體！

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

更多熱門

相關新聞

Delta襲越南！我胡志明駐處增4人染疫

Delta襲越南！我胡志明駐處增4人染疫

越南4月中起受到Delta變種病毒侵襲，防疫模範生的美名不再，6月初自7月底間確診數直線狂飆，更在8月3日創下單日1萬6954人染疫的新高，近一周內每天仍逾8千人確診，疫情尚未趨緩。我國駐胡志明市辦事出19日也傳出4名人員確診，目前正由越南醫療單位安排專責醫院進行隔離治療。

Gogoro推機車新手考照服務

Gogoro推機車新手考照服務

連勝文5歲見證「美國拋棄越南」　網抓包酸神童

連勝文5歲見證「美國拋棄越南」　網抓包酸神童

鴻海科技獎報名起跑！獲選將抱回25萬元獎金、還有機會加入鴻海實習

鴻海科技獎報名起跑！獲選將抱回25萬元獎金、還有機會加入鴻海實習

Gogoro推VIVA MIX Superfast新車

Gogoro推VIVA MIX Superfast新車

關鍵字：

gogoro內鬼電池湛積機密越南

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面