Gogoro「前首席馬達大師」起訴了　涉竊機密技術賣給越南企業

▲前Gogoro首席馬達大師涉嫌竊走關鍵技術，自立門戶後賣給越南企業。（圖／資料照）



記者陳豐德、張慶輝／新北報導

研發電動機車Gogoro的睿能創意公司指控，前主管「首席馬達大師」林松慶離職後創辦湛積公司，並挖腳前公司同事、竊取機密技術資料；新北地檢署調查後，認為林男等人確實留存及使用睿能的營業祕密技術檔案，並提供給越南業者，20號依照《營業秘密法》起訴林松慶及8名員工。

湛積公司也隨即發表聲明表示，絕無竊取任務營業秘密，自創立以來即秉持尊重技術自主精神，重視營業秘密及智慧財產權，積極迴避侵害他方的專利權，公司主要提供載具製造商最關鍵的核心零組件與系統整合「量身定制的客製化服務」，營業內容無電池相關產品業務，亦無整車製造或輸出的規畫，已提供具體證據持續積極配合調查，相信司法公正將還公司清白。

有「首席馬達大師」的睿能創意前動力系統部門林松慶，打造Gogoro電動機車最重要的馬達系統，於2019年6月離職後成立湛積公司，前後挖角了8名原先睿能的動力部門的主管及員工，檢調在2020年10月間搜索湛積公司，並約談10名員工到案，訊後林松慶以20萬元交保，

檢方調查後發現，林松慶離職後非法留存及使用睿能的機密技術檔案，已經獲得越南業者的1億元投資，雙方已經簽訂協議，準備把睿能的機密資料轉給越南業者；此睿能還未對外公開的「所羅門平台」跟湛積公司宣稱的服務內容也一樣，8名被挖腳的工程師，也被發現有對外傳送睿能營業秘密檔案。

檢方最後認定林松慶涉犯《營業秘密罪》，20號起訴他與另外8名涉案工程師。而民事部分，今年2月認定睿能無法證明林松慶等人惡意挖角，共求償千萬部分無理由，因此認判決睿能敗訴。

起訴後湛積公司緊急發布聲明表示，湛積為系統供應商，而睿能則為整車製造廠，在產業上並非競爭對手，產品取向及定位亦毫不相同，因此並不存在使用睿能公司營業秘密之動機。員工來自向各界招募之人才，均係憑自身意志主動應徵進入公司，並非挖角。

湛積公司還強調，公司自始自終皆無違反營業秘密法或有任何挖角，相信司法的公正審理將可還公司清白，盼外界詳實報導，勿傳播錯誤資訊，並籲請各界尊重司法調查避免未審先判，若有錯誤指控或不實報導影響商譽造成損失，必定採取法律行動。

睿能創意則指出，Gogoro 生態系統涵蓋馬達開發、機電整合、系統整合、車輛設計、電池與電池交換網路研發與上開產品之生產及製造。感謝檢調單位根據蒐集事證，秉公處理並提起公訴。Gogoro 尊重且保護智慧財產權，對於以違法手段取得營業秘密的個人與公司，相信司法單位將公正審理。

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