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當沖降稅延長3年藍綠都贊成　建議當沖比率高個股應警示

▲▼民進黨立委郭國文（左）、國民黨立委曾銘宗（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委郭國文（左）、國民黨立委曾銘宗（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

當沖降稅優惠將在今年底到期，行政院會19日通過《證券交易稅條例》修正草案，明定延長當沖降稅優惠3年，稅率維持千分之1.5，將送交立法院審議。國民黨立委曾銘宗表示，過去3年當沖交易量佔比約35%，仍在合理範圍，健全的資本市場必須投資性、投機性交易兼具，因此大方向贊成修法；民進黨立委郭國文也持正面態度表示，當沖交易有「造市」功能，可增加市場的流動性。

《證券交易稅條例》修正草案規定，延長當沖交易證交稅率千分之1.5，期間至2024年12月31日止；這已經是2017年修正該法降低當沖交易證交稅率後，第三度修法延長。

對於《證券交易稅條例》修法，郭國文持贊成態度表示，這次財政部、金管會將當沖降稅優惠年限折衝為3年，從政策面來看，當沖交易某種程度有「造市」的功能，可提供市場的流動性，符合讓市場活絡的政策目標，且國外也有類似的租稅優惠。

曾銘宗則分析，當沖是先進國家資本市場的正常機制，同時也兼具避險效果，讓投資人當天賣錯可以買回來，買錯也可以再賣出去，過去3年間，我國當沖交易量佔比約35%，而今年1至7月佔比37％，跟其他國家比起來是合理的程度。

另對於外界批評延長當沖降稅優惠，恐將助長短線投機，曾銘宗直言，健全的資本市場必須要有投資性交易，也要有投機性交易，若只有投資、沒有投機，會使市場流動性變低，而一個流動量不足的市場，很難吸引外國投資人進來，無助資本市場整體發展。

曾銘宗說明，他大方向贊成延長當沖降稅優惠，尤其這段時間因為減稅措施，不僅讓股市價量俱揚，今年1到7月證交稅也比去年大增922億元，就是實施當沖的結果，顯示的確有達到當時的政策目的。不過，對於部分當沖比例高達5、6成以上的個股，的確投機性太強，金管會和證交所應該加強警示，提醒投資人注意。

郭國文提醒，老實說外界也會擔心延長當沖降稅優惠，會增加投機心裡，因此，對於當沖比例過高的個股，除了加強警示機制外，主管機關也應該加強對投資人的金融教育，避免「想要割別人韭菜的，最後反而自己變成韭菜」。

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