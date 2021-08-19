嗆女外送員「破查某」　富王鴨肉小老闆判決出爐　律師感謝法官

▲嗆女外送員「破查某」：毛長齊再來！富王鴨肉小老闆遭判拘役30天。（圖／網友授權）



記者游瓊華／台中報導

富王鴨肉店王姓小老闆今年初爆發出嗆聲女外送員風波，當眾大罵「破查某」、「你毛長齊再來說話啦！」，女外送員怒對王男提恐嚇及公然侮辱告訴，法院判王男犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天，得易科罰金。對此，王男對外回應要再跟律師討論，律師李明諭則回應，尚未收到判決書，還需討論，也感謝法官給年輕人機會，「判得非常輕，但要看依據，該上訴還是得上訴！」

「爸爸媽媽給我的不少不多，足夠我在這年代奔波、足夠我生活，年少的輕狂不能用來揮霍，也曾像朋友一樣和我訴說！」王男的來電答鈴是知名歌手李榮浩的爸爸媽媽，歌詞訴說對父母無盡的感謝及付出，對比現實王男嗆聲風波後，王家父母為子奔走，找人協助出面開記者會對社會大眾道歉。

王男律師李明諭表示，感謝法官給年輕人機會，過往接觸這麼多案件，涉及恐嚇及公然侮辱，通常都是判有期徒刑，拘役30天是判得非常輕，也要跟當事人解釋為何是拘役而非有期徒刑。李明諭強調，目前還沒收到判決書，要收到之後看完才能決定，實際上也要看依據，讓該上訴還是得上訴。

時間回到今年1月2日，一名張姓女外送員前往該店取餐時，因等候多時，於是向店家詢問何時可取餐，並質疑對方拖餐，但沒想到，卻遭到王男嗆聲，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦。」

張女事後不甘被嗆，在臉書公開當時的行車紀錄器畫面，並且到警局報警提告，而畫面曝光後，立刻引爆網友怒火，不僅出征店家粉專，還狂刷負評，逼得王男出面鞠躬道歉，最後甚至只能暫時收攤。