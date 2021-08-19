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中壢工程採購弊案　評委護航得標收23萬重判6年4月

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲王男任中壢市工程採購案評委期間，護航特定廠商得標收受回扣23萬元，高院19日更二審判刑6年4月。（圖／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

男子王廷興為行政院工程會公告的評選委員專家學者，於2001、2002年擔任中壢市工程採購案評選委員期間，配合護航廠商得標，不法所得高達6748萬元，王男及黃姓廠商也各獲得23萬、129萬元回扣，高院更二審依貪汙罪，判王男6年4月、參與的袁姓公務員2年10月、黃姓廠商2年8月徒刑，並沒收王、黃收受回扣共152萬元。

王男於中壢市2002年「地下道交通資訊即時可變標誌系統工程」採購案中，配合葉姓業者提名特定廠商，護航內定廠商得標工程後，再透過浮報的工程費用中收取回扣23萬元，工程標1910萬元不法利益，也輾轉交到葉男手上。

葉男2001年中壢市「戶外多樣化資訊監控整體系統工程」招標案中，得知市公所還有1.2億餘元的預算沒用，又找上王男，再配合黃姓廠商護航內定廠商得標，擠出329萬元回扣油水，其中129萬元由黃男取得，另有4500萬元工程不法利益交到葉男手中。

葉男目前仍在通緝，王姓評委、袁姓公務員、黃姓廠商不服判決上訴，高院更二審19日依經辦公用工程舞弊罪，判王男6年4月、袁男2年10月徒刑，另依非公務員與公務員共同犯經辦公用工程舞弊罪，判黃男2年8月徒刑，王、黃收受不法回扣均沒收。

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