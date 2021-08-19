第七輪接種預備！　52萬4200劑AZ疫苗完成封緘檢驗

▲AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

國內疫苗庫存吃緊，最新一批抵台的AZ疫苗今（19）日通過封緘檢驗，指揮官陳時中日前透露，第七輪打AZ可能性高，而但還是要看後續疫苗到貨才能做最後決定，而該批通關的AZ疫苗，也將投入第七輪使用。

該批疫苗8月12日抵台，合計到貨52萬4800劑，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場查核運送冷鏈等並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格。

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食藥署今完成第五批AZ疫苗封緘檢驗，批號A1047、總數52萬4200劑，效期到110年12月31日，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

第六輪疫苗將於8月23日，該輪全數打高端，目前已有61萬劑完成封緘檢驗，因登記人數不足，昨日已加開20歲以上者上網預約。

目前全台AZ疫苗剩餘21萬劑、莫德納疫苗剩餘23萬劑，指揮中心發言人莊人祥表示，新到貨的52萬劑AZ疫苗，將第七輪恢復提供。陳時中日前表示，疫苗策略將依年齡往下開，第四輪AZ疫苗開到38歲，以此推斷第七輪AZ疫苗將有望讓更多年輕人打得到。