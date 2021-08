圖、文/三星提供

FOR ∀LL塗鴉顯現街頭?

三星邀請大家一同解放對自由的想像!

盡情大膽做自己,打破對創意的框架!

▲三星邀請荷蘭籍國際街頭塗鴉藝術家FLEKS,於西門町塗鴉創作。

三星相信,美學與科技是尊重、服務

每個人的FOR ∀LL精神,都值得被看見

此次邀請到荷蘭籍國際街頭塗鴉藝術家FLEKS為Samsung創作,使用經典的free style塗鴉字體,將「FOR ∀LL」行動代號,植入西門町街頭。希望讓大家知道,創意的輪廓不該有形狀,別讓世界定義你的樣子,創造改變,突破更多不可能。

FOR ∀LL,為每個人的生活展開更多可能。

FOR ∀LL,即將帶給你全新體驗。

Get ready to unfold 全面展開行動代號FOR ∀LL,8/11 晚上10點線上直播三星Global發布會,更多秘辛等你來解密 → https://bit.ly/37gLEEn