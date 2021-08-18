他想讓伴侶「主動要求啪啪」　實驗3年下場超崩潰「毫無性生活」

▲男子苦等了3年都沒性生活。（示意圖／Getty Images）

圖文／CTWANT

性愛會讓伴侶生活更加順心，但國外一名男子卻透露，自己在嘗試了一個「實驗」之後，他已經3年都沒有與他的伴侶發生性關係了。原來這名男子厭倦了「主動」與他的伴侶發生性關係，因此決定停止主動，看看另一半是否會主動「上他的床」。然而，到現在已經3年了，他們仍然沒有做愛。

根據《每日星報》報導，這名男子說，他現在不想再主動出擊，因為他不想讓伴侶「僅僅為了他，而與他做愛。」他在一個擁有超過16.5萬名粉絲，並鼓勵人們「匿名懺悔罪過」的推特帳號「＠Fesshole」分享了他的困境，「我決定不再主動與我的另一半做愛，看看她是否會主動找我做愛，作為一個實驗。」

沒想到伴侶竟也從未主動要求與他發生性關係，「現在已經3年了，她顯然並不感到困擾。我很懷念我們之前有發生性關係的時候，但我不想讓她覺得她應該為了我而和我做愛，所以我不會主動提出要求。」

其他網友看完男子的分享後，忍不住對該男子的情況進行評論，因為其他人承認他們也有類似的經歷，「我還沒到3年，不過已經結婚2年了。」、「自從我們結婚以來，我可以用一隻手來數我們做愛的次數。每隔幾週就暗示一下，但卻沒有結果。」、「我和你同病相憐，我們在一起有18個月，我還沒到50歲，我的性生活就結束了。」

但有另一些人也為該名男子提供一些建議，「我也走上了沒有性生活的這條道路，事實證明，她也渴望性關係，但沒有如願，因為她認為我是陽痿，而且很尷尬，她和你一樣想要，但你沒有做出足夠的努力。」、「離開她吧，她不喜歡你。」

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