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高齡跌倒骨折一年內2成往生　南投衛生局、埔榮提供老人防跌撇步

▲南投私立家照銀髮俱樂部復健課上課情形。（圖／南投縣政府提供）

▲南投私立家照銀髮俱樂部復健課上課情形。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

資深演員丁強、知名歌仔戲大師陳美雲近期皆因跌倒，不幸逝世，依據衛福部死因統計資料，110年國內有1482人因跌倒（落）而死亡，是造成事故傷害死亡的第2主因；台中榮總埔里分院指出，高齡老人如跌倒導致骨折，一年內有2成會死亡、3成永久殘疾、4成不能獨立行走、8成無法自理生活，而導致老年人跌倒的因素中，以「肌力下降、步態不協調、平衡感不佳」的危險性最高。

▲老人防跌居家環境檢核表。（圖／南投縣政府提供）

▲老人防跌居家環境檢核表。（圖／南投縣政府提供）

埔榮復健科提供以下簡易運動，來改善老年人的關節活動力、肌力和肌耐力，促進反應力及平衡能力：1.坐姿直膝抬腿，坐著時，膝蓋踢直後維持姿勢10秒，然後缓慢放下，來回重覆10次（圖1），隨著能力提升，可在腳踝處綁上沙包來增加動作難度；2.扶桌蹲站訓練，雙手扶桌子邊緣或椅背站立，視能力將膝蓋彎曲30至90度，維持蹲下10到15秒，然後再慢慢將膝蓋打直站起，重覆10次（圖2），動作時背部要打直，且專注在大腿與臀部用力的感覺。

▲▼坐姿直膝抬腿、扶桌蹲站訓練。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖1：坐姿直膝抬腿，圖2：扶桌蹲站訓練。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲台中榮總埔里分院指導簡易老人防跌運動。（圖／台中榮總埔里分院、南投縣政府提供）

3.腳踝運動，坐著時腳平放地板，腳尖往上提起，靜止10秒後再放下，重覆10次（圖3）；4.扶牆直線走，側身在牆壁旁邊，運動中可用一隻手扶著牆壁以協助身體平衡，然後將一隻腳的腳跟放在另一隻腳的腳尖前面，隨後後腳再前移做前腳，以此交替方式沿直線走，重複10次（圖4）。

▲▼圖3：腳踝運動，圖4：扶牆直線走。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖3：腳踝運動，圖4：扶牆直線走。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲台中榮總埔里分院指導簡易老人防跌運動。（圖／台中榮總埔里分院、南投縣政府提供）

南投縣衛生局長陳南松也表示「五老有一跌，十跌有三傷」，可從「增加肌力、居家環境檢視、外出前自我檢視」三方面做為預防：1.增加肌力的方式：65歲以上長者每週應累計至少150分鐘中等費力運動、每週進行3次促進平衡及防跌之運動；2.居家環境檢視：維持居住環境整潔、注意居家照明是否充足、注意樓梯安、注意浴廁防跌措施、注意臥房環境規劃；3.外出前自我檢視（長者出遊防跌檢核表），若有長者防跌資訊之需求，可至縣府衛生局網站連結-國民健康署長者防跌專區（https://www.ntshb.gov.tw/banner/index?Parser=99,8,65）查詢。

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