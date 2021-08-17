敗光家產環球旅行！富豪夫妻玩到「塔利班追殺」：一顆人頭139萬





▲大陸富豪夫妻曾被塔利班通緝。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2015年6月的阿富汗，天色漸漸暗了下去，當一切都快要看不清的時候，一束巨大而閃耀的金光，從光禿禿的岩壁中射出。14年前被塔利班摧毀的千年佛像，再次重現人間。原來，這一切是因為北京一對富豪夫妻，他們運用建築投影技術，重現這個著名的世界文化遺產。

綜合陸媒報導，2001年3月12日，阿富汗巴米揚省巴米揚山谷，大批火箭筒、迫擊炮和坦克包圍了一尊世界上最高的立式佛像，這就是阿富汗著名的世界文化遺產巴米揚大佛。之後，這尊矗立了1500多年的大佛煙消雲散。

儘管巴米揚大佛被炸毀當時震驚了全世界，但是隨著時間的流逝，空空如也只留下一個黑窟窿的巴米揚山谷很少引起世人的注意了，直到14年以後。這對夫妻就是張昕宇和梁紅，是大陸最著名的環球旅行探險家。

2008年，張昕宇和梁紅做了一個長達10年、預算近1億人民幣（約新台幣4億）的計劃，花10年時間環遊世界。之後幾年，他們不僅走過了兩百多個國家和地區，也把世界上最極端的地方都跑了個遍，更順帶著拍了一部大制作節目-《侶行》。節目一共三季，點閱量都已經超過了13億。

▲他們重現巴米揚大佛。（圖／翻攝自微博）

不過，這樣的環球旅行也絕不是「說走就走的旅行」，張昕宇和梁紅之前就是科技控，喜歡在旅途中運用現代科技記錄見聞。後來，張昕宇接受採訪時表示，運用投影技術重現大佛也是計劃之中的事，「在出發前的半年，我們把沿途各國的興趣點都找出來，找到阿富汗的時候就是巴米揚大佛。」

2015年6月，他們驅車5000公里前往阿富汗，利用建築投影技術，成功還原被塔利班炸毀的世界文化遺產巴米揚大佛。他們至今還記得，大佛在黑暗裡被點亮的那一刻，現場上千名阿富汗人歡呼、唱歌、起舞，對著他們豎起大拇指。

不過，金佛的「重現」，無疑是打了塔利班「臉」。沒多久，塔利班的人頭懸賞通知就出來了，「這兩個中國人，每個人的人頭，5萬美金（約新台幣139萬元）。」

對此，張昕宇也絲毫不在意，他表示，「光影重現大佛，達到了預期效果，首先是科技重現的效果，然後我覺得這事的意義挺重大的，我們走出了自己的理解，大佛如今並不屬於任何宗教，不屬於任何政治派別，它是人類文明的證明。」

▲他們是青梅竹馬。（圖／翻攝自微博）

有人覺得他們每一次都是在拿生命去旅行，有人覺得他們傻，辛辛苦苦賺來上億資產，卻一點一點把它們敗光。對此，張昕宇和梁紅表示，「每個人都會去平衡自己的舍與得，我們把自己掙來的錢花掉，自己住的房子賣掉，舍掉了一些，卻得到了一個更大的世界。我們當時辛辛苦苦掙錢做生意的時候，我們沒有虛度時光；我們現在把錢都花掉了，放在旅行的路上，我們也沒有虛度時光。」他們也笑稱，「這是一個能量守恒，其實財富沒有失去，我們只是把銀行裡的數字變成了腦海中的回憶。」

2020年，張昕宇、梁紅帶領50名船員，與科學家團隊駕駛北京號破冰船，完成了全世界第一次民間極地科考，並首次以中國民間的力量建立了南極羅斯海區域第一座無人值守氣象站。

2021年，張昕宇和梁紅還將在路上，將前往模里西斯燃油泄漏現場，和科學家們一起測試水油分離技術，協助治理燃油汙染，並遠赴南非探訪工廠，記錄南非華人華僑的奮鬥故事，為南非貧民窟建造「希望之家」……。同時，他們也將回到海南三亞，與科學家一起開展二期珊瑚苗種植計劃，保護海洋生態環境。