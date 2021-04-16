皮革公司欠款187萬元拒繳　林姓負責人經行政執行署台南分署聲請管收獲准

▲皮革公司林姓負責人拒繳稅金及罰鍰共187萬元，被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市官田區１家皮革公司滯欠營業稅、營利事業所得稅、地價稅、房屋稅、違反水污法罰鍰、違反空污法罰緩，逾期不履行，經移送機關南區國稅局新營分局、台南市政府財政稅務局新營分局、台南市環保局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，欠繳金額新台幣187萬95元，經聲請管收林姓負責人獲准。

行政執行官劉惠仁調查發現，林姓負責人於擔任公司董事期間，公司2012年度資產負債表中有高達千萬之業主（股東）往來減少，執行官於4月15日通知林男到場時訊問該筆資產流向，林男答稱其父是實際經營人，他不知金錢流向，惟據關係人曾到場證稱義務人公司之實際負責人是林男，且經查林父早於2010年間死亡，因此林男所辯稱不知流向，顯係推諉之詞。

行政執行官訊問後，認定林男符合「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「已發見之義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務之可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告」之管收事由，當場留置林男，並向台南地院聲請管收，法官於15日晚上8時40分裁定准予管收，並將林男解送台南南看守所附設管收所收容。

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