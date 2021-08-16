連續狂嗨39hrs…他「流鼻血」暴斃亡！情侶友人一見拖下車丟路邊

▲游男與情侶友人KTV歡唱、摩鐵休息，期間多次施用毒咖啡包，就連返家途中也不斷施用，最後在車內暴斃。（圖／示意圖／Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

一名游姓男子與沈姓、陳姓友人到KTV歡唱，接著又到摩鐵休息續攤，因39個小時內連續使用多種毒咖啡包，導致他藥物中毒暴斃身亡。2名友人見狀，因擔心吸毒被發現，竟將游男棄屍於山上，最後因路過民眾發現屍體，全案才因此曝光，日前法院判決出爐！

判決指出，沈男與陳女為男女朋友，2020年11月24日凌晨1時許，2人與游姓友人相約新北市新莊區一間KTV歡唱。游男抵達現場過後，便開始施用自行攜帶含有第二級毒品PMMA、第三級毒品Eutylone、Mephedrone、Ketamine等成分的毒品咖啡包。

3人同日上午6時40分再轉往桃園市龜山區一間汽車旅館休息，游男在住宿休息期間，又多度使用毒咖啡包，並提供給沈男、陳女使用。

隔日中午12時許3人退房後，沈男開車要載游男回家，不料，游男在返家途中仍然持續使用毒咖啡包，最終因施用過量PMMA導致多重藥物中毒死亡，而沈男、陳女直到同日下午3時56分許，才發現游男鼻孔流血、無呼吸心跳。

沈男、陳女見狀嚇壞，但因擔心一起吸毒的犯行會被警方知道，2人遂謀劃要將游男的屍體棄置在山中，並開車上山找尋棄屍地點，行經新竹縣一處山間小路時，2人見該處隱密，便由沈男將游男的屍體拖出車外，連同游男的背包、行李箱一同遺棄。隔日清晨6時許，一名李姓民眾路過該處，驚見屍體報警處理，整起事件才因此曝光！

新竹地方法院審理過後，審酌2人是因一時失慮才會犯案，且犯後坦承犯行，依照共同犯遺棄屍體罪，判審男、陳女有期徒刑6月，給予緩刑3年，另外須在判決確定後分別向公庫支出8萬、6萬元。