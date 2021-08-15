海地強震！居民狂挖瓦礫堆「把人拖出來」　水灌大街奔逃片瘋傳

Viewer Discretion: First heart-stopping images of children, babies being rescued by caring Good Samaritans, stepping up to save their neighbor. #Haiti #earthquake pic.twitter.com/1pYiyZ6Bdx — Calvin Hughes (@CalvinWPLG) August 14, 2021

記者吳美依／綜合報導

海地14日發生規模7.2強震，釀成至少304死、1800人受傷，不僅餘震連連，美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）也一度發布警報。根據社群媒體上流傳的現場畫面，受災城鎮的街道塵土飛揚，建築物嚴重毀壞，居民在鋼筋瓦礫堆中拉出奄奄一息的倖存者，沿海城市萊凱（Les Cayes）居民在淹水的街道上尖叫奔逃。

▲海地影片在社群媒體上瘋傳。（圖／翻攝Twitter@igandean、@CalvinWPLG）

BREAKING sea water begins to enter Haiti , after been hit by a 7.2 magnitude earthquake . tsunami warning has been issued. #prayforhaiti pic.twitter.com/GnDBpNzxbn — CARIBBEAN CULTURE (@westindimade) August 14, 2021

影片中，海地居民驚慌奔走，不時可以看見受傷包紮的傷患。一些熱心民眾脫困後，協助鄰居尋找失蹤家屬，只見一名強壯男子在瓦礫堆下翻找，不久後先後救出一名身穿粉紅色洋裝的女性以及一名男童。倖存者衣服破碎，臉與身體沾滿塵土，看起來非常虛弱。

《紐約時報》報導，美國海嘯警報系統最初發布的預警表示，海地可能面臨3至10英尺（約1至3公尺）巨浪，目前已經取消。而社群媒體上瘋傳的影片顯示，萊凱居民在一條淹水大街上尖叫奔逃，但目前尚不清楚水災原因。另據美國地質調查局，規模6.5至7.5的地震通常不會釀成致命海嘯，但可能造成震央附近海平面高度微幅變化。

▲海地強震已釀成304死、逾1800傷。（圖／路透）

萊凱38歲市民西蒙（Jean Marie Simon）表示，他看見人體一具具被從廢墟中拖出，但無法確定究竟是傷患還是死者。他回憶，「我所經過的地方四處都可聽見痛苦哭喊。餘震發生非常多次，人們每次都會嚇得尖叫奔跑，我的雙腿直到現在都在發抖」。

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021

《路透社》報導，萊凱及熱雷米（Jeremie）通報嚴重災情，2座城鎮之間的國道也因坍方而受阻，幸好港口、機場及電信基礎設施未受嚴重影響；距離約150公里的首都太子港（Port-au-Prince）也感受到巨大搖晃，但沒有發生重大災情。

根據美國地質調查局（USGS）資料，此地震發生在西部城市南聖路易斯（Saint-Louis-du-Sud）東北方12公里，深度10公里，且餘震不斷。海地總理享利（Ariel Henry）宣布全國進入緊急狀態一個月，並且搭機前往災區勘災。

智利、巴拿馬、多明尼加共和國及哥倫比亞都表示將提供幫助，美國總統拜登已經透過國際開發署（USAID）授權立刻海地震災，副總統賀錦麗（Kamala Harris）對罹難者表示哀悼後表示，美國將「迅速行動」幫助海地災後重建。

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