海地強震！居民狂挖瓦礫堆「把人拖出來」　水灌大街奔逃片瘋傳

記者吳美依/綜合報導

海地14日發生規模7.2強震,釀成至少304死、1800人受傷,不僅餘震連連,美國海嘯警報系統(U.S. Tsunami Warning System)也一度發布警報。根據社群媒體上流傳的現場畫面,受災城鎮的街道塵土飛揚,建築物嚴重毀壞,居民在鋼筋瓦礫堆中拉出奄奄一息的倖存者,沿海城市萊凱(Les Cayes)居民在淹水的街道上尖叫奔逃。

影片中,海地居民驚慌奔走,不時可以看見受傷包紮的傷患。一些熱心民眾脫困後,協助鄰居尋找失蹤家屬,只見一名強壯男子在瓦礫堆下翻找,不久後先後救出一名身穿粉紅色洋裝的女性以及一名男童。倖存者衣服破碎,臉與身體沾滿塵土,看起來非常虛弱。

《紐約時報》報導,美國海嘯警報系統最初發布的預警表示,海地可能面臨3至10英尺(約1至3公尺)巨浪,目前已經取消。而社群媒體上瘋傳的影片顯示,萊凱居民在一條淹水大街上尖叫奔逃,但目前尚不清楚水災原因。另據美國地質調查局,規模6.5至7.5的地震通常不會釀成致命海嘯,但可能造成震央附近海平面高度微幅變化。

萊凱38歲市民西蒙(Jean Marie Simon)表示,他看見人體一具具被從廢墟中拖出,但無法確定究竟是傷患還是死者。他回憶,「我所經過的地方四處都可聽見痛苦哭喊。餘震發生非常多次,人們每次都會嚇得尖叫奔跑,我的雙腿直到現在都在發抖」。

