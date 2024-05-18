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開箱九州鬆餅蔡景明的日系簡約宅　奈良美智畫作藏自我成長體悟

文／女子學

下課十分鐘，穿著藍白色運動服的小學生在操場上玩耍，嬉鬧聲此起彼落。打開Google Map確認位置，才過個馬路一晃眼時間，背後早已空無一人，再次等到了屬於住宅區的靜謐。

六樓的房門一開，小女孩炙熱的眼神與我四目相接（還是應該說三目相接），被色彩斑斕的瞳孔一眼望穿，頓時不知所措。屋主蔡景明上前，和顏悅色地引領我們進門，在《微熱少女》的允許下，得以一窺屋主和她的生活。

▲以木質為主調、用灰色做出客廳重點，簡單又時尚的理想宅誕生。（圖／obis 提供，下同）

麻煩給我一個陽台！我的日系理想宅

走進窗明几淨的客廳，雖然是兩房一廳的小宅，卻毫無令人壓迫的窄仄感，落地窗望去，方才空曠的操場又見小學生們追趕跑跳碰。

在寸土寸金的都會區，天際線總被高矮錯落的宅邸占滿，本該圓潤的太陽也得扭扭捏捏地躲著。對蔡景明來說，開闊的視野是選址的首選考量，畢竟都市公園旁的美景第一排貴得讓人下不了手，校園則是退而求其次的替代方案。

▲從六樓窗外俯瞰的校園景，一覽無遺的開闊空間使人心曠神怡。

「偶爾看看小朋友跑來跑去，滿有趣的，生活也變得活潑。」蔡景明望向校園，掛起一副櫻桃小丸子爺爺般敦厚的笑容。

蔡景明一直夢想有個大陽台，甚至是一個溫室，能佈滿綠意盎然的植栽，任斜陽爬過枝葉的空隙，灑落在這一隅。

既然房子沒有向外突出的陽台，那就自己做一個，蔡景明和設計師反覆溝通後，將客廳窗邊拉出一塊單人床大小的區塊（剛好可以鋪床睡覺呢），天花板採用柔和的曲線型設計，做出空間區隔，最後放上幾盆半日照植栽，和他最愛的日系小收藏。

「我以後要把這邊種滿植物，連窗簾都不用了，用高低視覺差把窗戶半遮蔽住。」他活躍地描繪著心中的「森林系」藍圖。

往返日本二十餘年，日系簡約宅的設計誕生

從事日本美妝、生活產品代理二十餘年的蔡景明，頻繁往返日本各州，也讓他對日系居家空間耳濡目染。

他發現，在日本都會區，居家空間都十分狹小，但日本人各個都像《全能住宅改造王》一般，有著一套獨門的「小坪放大術」，利用多功能家居及收納空間和設計，將窄仄的空間發揮得淋漓盡致，例如能伸縮的鞋櫃、一下當餐桌、一下當廚房的「變形金剛」島台等等。

為了放大既有空間，蔡景明和設計師尤其在「櫃體」設計下盡心思。從玄關的收納櫃就能看出一二，仔細一看，櫃子其實是懸空的，讓常穿的鞋子可以直接穿脫收納，裏頭除了多隔層外，也特別設計雨傘的收納空間，避免窄仄的玄關又被雨傘卡住空間。

臥室的櫃體除了超大的收納空間外，更和設計師討論做行李箱的收納區，考量到出國的頻率，便特別加深櫃體，讓它能放置旅行箱；收納衣物的位置也特別做出能放置長版大衣的狹長空間。

除了櫃體設計外，多功能的家具也是「小坪放大術」的重點之一。像是客廳的視覺重點頭等艙電動沙發，可以將兩側的背部下放，並拉伸出腳踏，形成電動沙發床，慵懶與時尚一次兼具。

客廳的鹿野餐邊櫃的長虹玻璃推拉門中，存放了他最喜愛的日本陶瓷餐盤，櫸木桌面上更放上電磁爐、微波爐、烤麵包機等簡易烹飪器具，搭配可移動的電力軌道使用。後面的多功能洞洞板可隨心放上收納小物件，而蔡景明可不會放過這大好機會，放滿了他從日本帶回來的美食系列小收藏。又來了，默默在家中的小角落賣萌的個性。

▲木質的主臥室，天花板採用曲線設計做出空間靈活感。

對日式居家感充滿憧憬的蔡景明，這次也以木質作為主色調，從地板、櫃體、到一系列的木質家具等等，打造出有質感且沉穩的木質生活感。客廳再搭配質感近似清水模的特殊漆電視牆面、深灰色沙發及調光廉，做出客廳的視覺重點。最後在各處角落擺上色彩飽滿的小收藏，展現出他的童心未泯。

我還等著你呢，那未眠的兒時夢

▲掛在客廳的作品 In the Milky Lake Thinking One。

編輯踅了一回，總覺得有什麼被遺留下了…… 是那股炙熱的眼神！玄關的《微熱少女》在客廳閉上了眼、一臉沮喪，大概在暗自抱怨，「好啊，你們就都不要理我。」

那不妨來聊聊奈良美智吧。說到這，蔡景明腳步雀躍地引領我們重返玄關。

「我希望一進門就看到奈良美智！我太愛奈良美智了！」

《微熱少女》的少女樣貌比奈良美智過往的作品更成熟，他認為這是向孩童時代的過去告別，是回望過去、俯瞰自己的成長。剛好蔡景明也規劃這間房子為「退休宅」，整體沉穩簡約的設計，或許正是屋主回首過往，對於自我成長的體悟。

但即便成長，他心裡始終有個孩子。各式卡通圖案磁鐵、橘色無臉貓咪和大象、日本鯉魚旗，還有盤腿坐的發福招財貓，蔡景明的童心有著魔法，在四處輕點，便開出一個個屬於他的小宇宙。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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