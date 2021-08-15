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野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起床

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市磁磚小開、23歲葉姓設計師駕駛「野馬」跑車，闖紅燈撞飛21歲巫姓女騎士害命危，14日深夜遭法官裁定羈押，而他肇事前的違規畫面也曝光，一路蛇行差點就撞到行人，沒想到幾小時後就闖下大禍。

《東森新聞》取得民眾行車記錄器畫面，只見葉男闖紅燈高速衝過路口，沿路蛇行，在前方繞了一圈後又蛇行轉回來，他見到一名女路人走斑馬線，也沒禮讓硬是要過，嚇得對方只能呆站在原地。

野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起床。（圖／東森新聞）

▲▼葉男闖紅燈高速衝過路口，沿路蛇行又回頭，嚇得過馬路的行人只能呆站斑馬線上。（圖／東森新聞）

野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起床。（圖／東森新聞）

目擊者說，看到新聞報導葉男害一名無辜女騎士昏迷，才想到當天早上就是遇到他，他又在Instagram上面講這種話實在太冷血，希望法官可以重判。巫女爸爸說，女兒在上班前被撞，「我自己都嚇到啊，早上還叫我起床的人欸，我還跟她說你騎車慢一點。」

竹南警方表示，14日清晨6時許，葉男開著野馬跑車行駛在苗栗縣竹南鎮台1己線，闖紅燈高速撞上騎乘機車準備上班的巫女。巫女前額撕裂傷凹陷、顱內出血、右大腿粉碎性骨折，昏迷指數6，轉送林口長庚醫院急救，仍未脫離險境。

▼葉男將巫女撞成重傷昏迷後，依然毫無悔意，竟搖下車窗比中指，態度相當囂張。（圖／記者黃孟珍攝）

▲葉男將巫女撞成重傷昏迷後，依然毫無悔意，警方在移送時竟搖下車窗比中指，態度相當囂張。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過，葉男在車禍發生後，頻頻在IG發限時動態，「我的車完全報銷了」、「我在把她撞飛前的0.01秒，我的直覺有瞬間把我的速度降到最低，她受傷是因為飛出去墜地後翻滾的傷而已，我本身車子撞到她，她是沒受傷的」，還自稱第一時間替女騎士急救有功，「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人。」他被逮後還囂張對媒體比中指。

據了解，葉男的父母第一時間也趕至警局，面對自己的兒子屢屢闖禍也莫可奈何。苗栗地檢署複訊後，認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，向法官聲押禁見獲准。

▲▼因高速撞擊下，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻）

▲▼葉男的野馬跑車車頭肇事後扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵。（圖／記者黃孟珍攝翻）

▲▼因高速撞擊下，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻）

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