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陳時中否認「3+11是破口」　名律師力挺「用點腦子」戰網友

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日在記者會上表示，「3+11」並非破口，只是群聚事件，且無影響到社區。對此，知名律師林智群則出面力挺陳時中，並PO出時間表大戰網友說「用點腦子吧！」

「宏光展法律事務所」律師林智群在13日臉書發文，表示2020年時3+11沒出問題，直到去年底長榮外籍機師違反規定，才改為7+7，後續逐漸沒事才變為5+9、3+11，「飛航安全很重要，機組員心理健康很重要，世界上不是只有一種利益要考慮」。

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林智群說，不管是7+7、5+9、3+11，華航機師「都會違反規定」，「然後大家說3+11是破口？同時間長榮機師也沒確診啊！」面對大部分網友不贊同陳時中說法，林智群也開嗆，「事情發生後，政府直到6月中才改政策，變成5+9，這段期間也沒再出問題，然後大家說3+11是破口？用點腦子吧！」

▲▼陳時中否認「3+11是破口」　名律師力挺「用點腦子」戰網友 。（圖／翻攝律師林智群臉書）

▲律師林智群力挺陳時中，嗆網友要用點腦子 。（圖／翻攝律師林智群臉書）

網友看完紛紛留言，「我覺得精準的說應該是『不守規定去夜店的機師』才叫破口吧」、「3+11 本來就是假議題！ 是華航機師不守規矩」、「疫情的破口推給機組人員實在有夠牽強，為什麼不會探討是否諾富特飯店清消不確實」。

也有人說，「怎麼說都有理，但為什麼不公佈會議記錄？」「所以破口是萬華？」、「如果堅持3+11不是破口，6月就維持3+11就好了，何需加嚴，根本邏輯不通，應該是對3+11也沒信心只不過是不敢承認罷了」、「正確來說，是沒有把關機制的3+11是破口…機師趴趴走，沒人知道，飯店混居沒人知道，假如當初有個把關機制的3+11，也許不會發生諾富特事件」。

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