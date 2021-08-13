境外移入暴增14例「社區感染以來最多」　5人打過2劑疫苗！

記者嚴云岑／台北報導

今日新增14例境外移入個案，為爆發社區感染後單日確診數最高的一次，其中10人無症狀。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，確診個案有5名在國外打過2劑疫苗，但完成打過第二劑超過14天的只有2位，接種疫苗廠牌分別為4名BNT、1名莫德納。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

莊人祥表示，接種過疫苗的5名境外移入個案，分別在7月底、8月初接種，另有3人還在調查中，因為當初填資料的時候，可能沒有填是否接種疫苗，還有待後續疫調。

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指揮官陳時中補充，在國外打疫苗無論是BNT、莫德納、AZ與科興都有，但不能用這個數字看第二季防護效果，因為進來的人母數不同，防護力看起來也會不同。