快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）公布國內新增18例病例，其中4例本土，14例境外，另有2例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，超過700例死亡，而過去一個月來單日病例皆無超過百例，整體疫情趨緩。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中3例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月7日至8月9日。個案分布為臺北市及高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8852為80多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月28日因出現發燒、呼吸喘症狀就醫採檢並收治住院，6月1日確診，6月8日解除隔離，6月26日出院，7月5日因其他原因死亡。案14165為60多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月17日出現發燒症狀，6月20日就醫採檢並收治住院，6月21日確診，8月4日死亡。

▲今日確診病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月11日累計公布14,615位確診個案中，已有13,142人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

▲確診病例發病趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計2,309,241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,292,428例排除)，其中15,836例確診，分別為1,319例境外移入，14,464本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案4166、案9260)，共累計110例移除為空號。2020年起累計819例COVID-19死亡病例，其中811例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市312例、基隆市28例、桃園市25例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。