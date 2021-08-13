一個人竟同時有3種身份　許智傑揭疫苗預約平台出包

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

一個人竟然可以同時有3種打疫苗的身分類別嗎？民進黨立委許智傑近期接獲周姓民眾陳情，先前以第三類的船員身份打完第一劑莫德納疫苗，但在要申請打第二劑時被疫苗預約平台歸類為第九類，向立委陳情後衛福部疾管署又說他是第七類。許智傑受訪說，「顯然政府不同部門之間的整合，預約系統還有加強的空間。」

根據陳情內容，該周姓民眾今年7月14日以第三類船員身分施打第一劑莫德納疫苗，並被告知可在8月11日施打第二劑，但8月初透過疫苗預約平台登記時，卻發現自己被歸類成第九類，無法在規定的28天內施打。

周姓民眾向鳳山區衛生所、高雄市衛生局、1922、預約系統平台客服、疾管署、衛福部、國軍802醫院等7個單位陳情未果，轉向許智傑陳情，但疾管署又說周姓民眾是第七類，與航港局造冊確認周是第三類的資料不符，直到8月11日才在衛福部和高雄市政府衛生局協助下，順利施打第二劑疫苗，得以準時赴任執行船上修繕工作。

對此，許智傑受訪說，周姓民眾在這段期間同時被歸類成第三類、第七類和第九類，顯然政府不同部門之間的整合、預約系統還有加強的空間，提醒預約系統應整合相關單位及地方政府的造冊資料，也要設立民眾可以申訴的管道，避免因系統和行政資料整合不全，影響民眾的權利。