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台灣「新冠疫苗」累計取得破千萬　「一張表」看懂到貨來源！

▲▼0812疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製作）

▲新冠疫苗到貨情況。（圖／曾梓倩製作）

記者趙于婷／台北報導

最新一批台灣自購的52.4萬劑AZ疫苗於今天下午3時25分抵達桃園機場，這也是跟AZ公司的採購合約中，第五批到貨的疫苗，目前台灣累計取得的疫苗，終於突破1000萬劑，總計有1011.42萬劑，另外還有國產疫苗高端60萬劑。

根據統計，AZ總共購買1000萬劑，分別在3/3、7/7、7/15、7/27、8/12到貨，總計有239.1萬劑。COVAX平台總共有467萬劑，在4/4和5/19分別來了19.92萬劑和41.04萬劑AZ。而在莫德納總共有505萬劑，在5/28、6/18、6/30、7/15、8/8陸續到貨。其餘還有日本、捷克、立陶宛和美國贈送的疫苗。BNT方面則有待鴻海永齡基金會、台積電和慈濟洽談到貨。

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針對今（12）日抵台的52.4萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，抵台後待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，此批AZ疫苗的效期至今年12月31日。

陳時中指出，52.4萬劑疫苗原則上還是優先朝各年齡層向下開放，但細節還要做整體劑量討論。另外，陳時中透露「近期還是會有一些疫苗陸續到貨」，會就整體一起做考量。

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