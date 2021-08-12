小貨車左轉遭對向賓士飛撞　2車爆火球狂燒波及無辜店家

▲賓士撞上左轉小貨車後，2車開始起火燃燒。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區12日凌晨0時許，一輛黑色賓士轎車行經民族東路時，撞上對向一輛左轉小貨車，2車當場衝向路邊，車頭處開始起火燃燒，火勢一度猛烈，波及停放路旁的廂型車、機車，多車被燒成廢鐵。警消趕抵拉水線射水撲滅，除小貨車駕駛輕傷外，並無其他人員傷亡，經酒測後警方已排除酒駕肇事，確切事故原因有待調查釐清。

▲火勢燃燒猛烈，警消到場拉水線灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，黃姓男子（33歲）駕駛要價約300萬元的賓士轎車，由西往東行經民族東路時，遇到陳男（45歲）駕駛小貨車從對向左轉進入濱江果菜市場，黃男閃避不及當場高速撞上，2車衝向路邊養樂多倉庫後，車頭開始起火燃燒，火勢迅速擴大，陳男見狀趕緊跳車逃命。

現場火勢猛烈，一旁的汽車修護廠員工看到後，趕緊拿滅火器打算協助滅火，並打電話報警求救。警消獲報抵達，立即拉水線射水救火，並將陳男送往長庚醫院治療。火勢在約10分鐘後成功撲滅，所幸當時無人在養樂多倉庫內，未造成其他人員受傷受困。警方經酒測後，排除雙方駕駛酒駕，事故原因及肇事責任有待調查釐清。

▲小貨車被燒成廢鐵，賓士轎車車頭全毀。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第三大隊大隊長顏富平表示，警消於0時7分獲報，派出19輛各式消防車、2輛救護車及59名警消到場，拉出水線迅速撲滅火勢，所幸除小貨車駕駛有輕微擦挫傷外，賓士駕駛並未受傷。現場燃燒多輛汽、機車，燃燒原因有待調查釐清。