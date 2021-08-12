老法醫解剖舔手！屍體突傳「詭異氣音」說話了...菜鳥禮儀師大驚

▲多數民眾在農曆七月都會心存忌諱。（示意圖／翻攝自百度百科）

圖文／CTWANT

農曆七月是民間習俗中「鬼門開」的日子，多數民眾在這個月份都會心存忌諱，各種靈異傳聞也成為熱門討論話題。已故知名殯葬業者郭東修的兒子「小冬瓜」從小接觸家中事業，至今替無數往生者送行，但他剛入行時也曾接受震撼教育，除了遭到老法醫惡整，還曾被「屍水」噴過臉，甚至聽過屍體「說話」。

小冬瓜日前在《震震有詞》節目中透露，過去警方在偵辦命案時，常會由殯葬業者幫忙拍攝現場照片，所以他從小學三年級開始，就被父親要求到照相館跑腿，負責拿底片去沖洗及取照片；直到兒子上了國中，郭東修認為是時候可以進階了，加上當時規定還不嚴格，便帶著小冬瓜到解剖室觀看法醫相驗過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小冬瓜在節目上分享親身經驗。（圖／翻攝自YouTube）

小冬瓜回憶，自己當時年紀還小，常常被老法醫作弄，像是對方會在解剖過程中拿起「組織」端詳，接著突然把手指頭伸進嘴裡品嚐，突如其來的舉動讓他當場看傻，連忙問前輩「他剛剛是不是吃了器官的味道？」後來才知道因為現場有菜鳥，所以資深法醫才會故意惡作劇，實際上是「食指摸了，用中指舔」。

不僅如此，小冬瓜還說，如果往生者是在野外過世，通常不會第一時間被發現，如果超過3天才被尋獲，即便大體移到解剖台時看似正常，但只要一翻面，上千隻蛆蟲就會瞬間鑽出，畫面相當驚悚；他提到，人體內都有細菌，死後會產生大量氣體，自己當時還是菜鳥，不懂要站在正確位子，結果一翻身，「就噴了幾滴在臉上」。

最可怕的是，上吊輕生的死者因氣管阻塞，氣體都積在體內無法排出，「一翻身氣管突然通了」，就會發出「嗝～」的聲音，讓經驗尚淺的小冬瓜當場嚇壞，還以為屍體突然說話了。至於從事殯葬業是否害怕？小冬瓜坦言，在命案現場處理時，除了有時間壓力，還得面對旁人眼光，所以當下根本不知道怕。

</div>

延伸閱讀

▸ 許藍方控男醫糾纏！正宮打臉「私密照非常完整」 醫師夫妻817字回應曝光

▸ 岳母打完AZ疫苗4天過世！九把刀淚揭「身體2警訊」：要立馬就醫

▸ 吳克群微博發文寫「YYDS」意外踩紅線 陸網暴氣洗版：太晦氣