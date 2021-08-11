TBC台灣寬頻拿下金視獎5大獎　群健有線電視獲最佳系統躍進獎

▲有線電視「金視獎」頒獎，TBC囊括「最佳年度系統躍進獎」等5項大獎。（圖／TBC群健提供）

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

象徵有線電視系統業界最高榮譽桂冠的「金視獎」，今年受疫情影響，頒獎典禮改為線上直播；TBC台灣寬頻旗下5家有線電視系統台表現亮眼，共入圍16件作品，一舉囊括5項大獎，不但得獎數為MSO業界之冠，旗下的群健有線電視也拿下年度最大獎項「最佳系統躍進獎」。

「金視獎」由文化部影視及流行音樂產業局主辦，已邁入21個年頭，今年共計有48家業者、230件作品報名參賽；評審團歷經近2個月評審討論，總計評選出73件入圍作品，頒發「節目類」、「個人類」、「創新服務類」及「年度系統躍進獎」共15個獎項。

「節目類」獎項方面，TBC群健有線電視的《嫻來聽校聲》連續第3年榮獲「最佳公共論壇節目獎」，評審團認為該節目以學校和學生關心的公共議題為主，節目設計貼近生活，能夠引導多方意見的激盪，並提出解決方案，落實公共論壇的宗旨，因此再次蟬聯該獎項；另一以紀錄片方式呈現的節目《城市紀藝》，則獲「最佳多元關懷節目獎」。

▲有線電視「金視獎」頒獎，TBC囊括「最佳年度系統躍進獎」等5項大獎。（圖／TBC群健提供）

被視為年度最大獎項「最佳系統躍進獎」也由TBC群健有線電視獲得，評審委員認為該公司積極推出4K機上盒、佈建光纖網路、整合OTT TV服務，導入大數據分析以提升數位服務品質，成績有目共睹；另外在公用頻道的運作及內容，透過培訓過程，進行人才的養成與在地節目的累積，充分發揮媒體的社教功能與地方公共性的特質，因此脫穎而出，獲得「年度最佳系統獎」。

「個人類」獎項部分，TBC北視有線電視新竹新聞主播田芮熙榮獲「最佳地方新聞主播獎」，TBC南桃園有線電視記者郭益昌與黃麗婕則是以「桃園事件簿」專題節目榮獲「最佳企劃編輯獎」。

群健有線電視表示，非常感謝評審團的肯定，將持續提供最佳的數位內容與服務，善盡地方媒體的職責，讓全體收視戶享受到嶄新的數位生活。



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