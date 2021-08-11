最苦七夕！玫瑰花成本飆漲100%　花店售價1元都不敢加：盼買氣好

▲郭慧珊指出，花店包裝好加運費等成本，一束花只賣消費者1500元至2000元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

本週日8月14日就是七夕情人節，連日豪雨讓玫瑰花產地大受衝擊，批發價較往年成長好幾成，花店業者今（11日）受訪表示，成本漲了100％，加上疫情，買氣較去年同期減少了3至5成，但為了增加銷量，連1塊也不敢漲。

根據農產品批發市場交易行情資料，今玫瑰花單日交易批發價平均173.3元，較去年同期120.8元大幅上漲。台北市花綠小站花店協會理事長郭慧珊表示，近期以玫瑰花跟桔梗成本漲最多，原本一把花20隻，成本只要200元至300元間，但最近豪雨農損，產地花量減少，成本提高到400元至500元間，漲幅超過100%。

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▲花店吸收額外成本，不調漲售價，只希望基本消費力維持住。（圖／記者許展溢攝）



不過，通常成本增加，末端售價也會跟著提高，但郭慧珊說，花屬於原料之一，成本占三分之一，還要加上包裝、技術等費用，本來大家因為疫情，口袋就比較淺，消費能力低，花朵又是消費性產品，生意早就苦哈哈，現在好不容易情人節要到，剛好碰到疫情趨緩，花店實在不會再漲價，仍維持原本售價，只希望買氣能多一點是一點，至少基本消費能力要維持住。

郭慧珊指出，一束花含包裝等售價約1500元至2000元，最近買氣雖有比較好，但跟去年同期比，還是少了3至5成，現階段只能咬牙苦撐，盼趕快跟大家一起度過疫情風暴。