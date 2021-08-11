台帛旅遊重啟「返台5天加強版自主管理」　陳時中：可在家一人一室

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布台灣和帛琉旅遊泡泡要重啟，指揮官陳時中表示，相關模式經過檢視，在機場做PCR採檢，返台要做深喉唾液採檢，之後進入5天加強版自主管理和9天自主管理，5天可以在家裡或防疫旅館，但必須一人一室。據了解，台帛旅遊泡泡重啟進行預計最快8/14首航，

帛琉旅遊泡泡睽違3個月即將重啟，陳時中日前曾宣布，帛琉旅遊泡泡返台檢疫措施維持5天加強版自主健康管理，加上9天一般自主健康管理即可。另外，帛琉政府也表示，將提供2000劑疫苗給台灣旅客施打，因此有不少旅客表示想前往當地打第一劑或第二劑疫苗。

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根據指揮中心於今年3月公布的台帛旅遊泡泡防疫規定，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診COVID-19，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告。

另旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。