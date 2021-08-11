三峽3死惡火「一家七口」倒臥3房位置曝　靈堂延長線嚴重燒毀

▲三峽凌晨惡火造成3死4命危悲劇。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、葉國吏／新北、綜合報導

新北市三峽區民生街一處社區11日凌晨0點多發生大火，造成一家七口「3死4命危」。根據了解，該戶戶長父親上週才過世，靈堂設在家中客廳，客廳也是這次起火地點，是否跟靈堂有關尚待相關單位調查。

起火處位在民生街19巷7弄一棟社區大樓內，該棟為6層樓住宅，起火時火勢十分猛烈，巨大火球從屋內炸出，期間睡夢中的住戶被驚醒，嚇得趕緊報案。根據了解，火警燃燒面積20坪，隔間皆為木造隔間，天花板為易燃材質，因此火勢迅速燃燒。

▲一家七口倒臥在3個房間內。（圖／記者游宗樺攝）

警消到達現場破門時發現，一家七口皆倒臥在屋內，其中周女跟1歲男童、7歲男童及10歲女童處在一間房，救出時已無生命跡象。周女哥哥（42歲）、外籍看護（34歲）在一間房，由於周女哥哥是植物人，救出時意識昏迷，但外籍看護也無生命跡象。詹姓屋主（42歲）獨自在一間房，也無生命跡象。

7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重不治。

根據了解，起火戶在周女名下，其父親上週過世，靈堂設置於客廳，由於起火點也在客廳，初步查驗發現靈堂有點蠟燭也有使用延長線，該處燒毀情形嚴重，至於是否靈堂釀災，尚需相關單位進一步調查。