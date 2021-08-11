最平價特斯拉只要70萬！網曝中國製造包辦4關鍵　今年底試產

記者黃翊婷／綜合報導

史上最便宜的特斯拉傳聞是由中國製造，車輛設計、工程、開發和測試都會在新工廠進行，售價16萬元人民幣（約新台幣70萬元、美金2萬5000元）。中國汽車微博博主「@不是鄭小康」聲稱，特斯拉目前已經完成第一個原型，預計今年底開始試生產。

▲平價特斯拉在微博間掀起討論。（圖／翻攝自微博／黑夜之睛滾雪球）

特斯拉執行長馬斯克曾說過要打造兩款不同版本的平價電動車，希望能將售價壓在2.5萬美元（約莫新台幣70萬元）內。而外媒《MSPoweruser》9日報導，特斯拉可能即將開發一款價格低廉的「Model 2」，特斯拉中國營運總裁Tom Zhu最近也鬆口，正在開發一款更便宜的特斯拉，預計售價為16萬元人民幣。

根據中國網路媒體《IT之家》報導，馬斯克2020年1月7日在上海首批由中國製造的Model 3交車儀式上，宣布要嘗試一款真正在中國設計的原創汽車，包含設計、工程和製造，這對特斯拉來說是第一次；Tom Zhu表示，車輛設計、工程、開發和測試都會在新工廠進行，「我們現在預計它將在今年年中啟動和運行」。

▲馬斯克曾說過要打造平價電動車。（圖／達志影像／美聯社）

Tom Zhu指出，為了做出完全由中國製造的特斯拉，設立20多個專業實驗室。據了解，新的特斯拉車型已經在2020年9月獲得批准，2021年3月完成產品檢驗，2022年可能就會有首次交付。中國汽車微博博主「@不是鄭小康」聲稱，特斯拉目前已經完成第一個原型，預計今年底開始試生產。

甚至有傳聞認為，特斯拉將在2021年11月的廣州車展上展示這款新車型。電動車新聞網站《Electrek》則指出，2.5萬美元的特斯拉可能取決於更便宜的4680電池可用性，但未來特斯拉要將這些電池推向市場，仍存在一些問題。