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「100kg媽脂肪太厚」剖巨嬰釀骨折　挨告女醫戰勝：拒助長濫訴風氣

▲▼生產,分娩,出生。（圖／免費圖庫pixels） 

▲男嬰體重達4162公克。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

禾馨新生婦幼診所主治的烏姓女名醫遭家屬控訴，男嬰出生後有「新生兒暫時性呼吸急促」、「右側手臂肱骨幹閉鎖性骨折」、「頭血腫」等損傷，認為有醫療疏失。如今雙方纏訟2年，法院判決烏女免賠，而烏女也寫下千字心路歷程，慶幸當初沒有賠錢了事，否則助長這種濫訴的風氣。

本站報導《100kg胖婦剖腹…「脂肪層太厚」壓巨嬰釀骨折+血腫！女名醫慘挨告》，家屬指出，烏女剖腹接生過程不當，導致新生男嬰出現暫時性呼吸急促、骨折、及頭血腫等傷勢，因此提告求償230萬餘元；台北地院法官審酌，產婦體重達百公斤，且新生男嬰體重達4162公克，符合醫學上巨嬰定義，生產過程中可能造成骨折，其他部分查無任何醫療疏失，最終駁回，判決烏女免賠，全案仍可上訴。

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而這名女醫師就是烏恩慈，今（10）日早上，本尊也在粉專《烏烏醫師》寫下1785字還原經過，「在事前，我就預感這一刀不好開」，因為媽媽腹部脂肪較厚，手術刀劃下去時，才發現不僅是脂肪，腹腔內也有輕微的沾黏，要把寶寶抱出來，著實得花上不小力氣，「記得結束後，我的手術服被汗水濕透，右手也因過度用力痛了整天。」

烏恩慈強調，當天在嬰兒室就告知對方，新生兒在生產過程中傷到手而骨折，「我深感遺憾，但也明白我已盡力，因為這真的就是生產難以避免的併發症，該注意的我也都有做到，就算再給我一次機會，我也無法做得更好。」豈料幾個月後，所有的感謝和新生命的喜悅卻化為一封存證信函，烏恩慈被指控過失傷人，要求賠償。

「這還有天理嗎？」烏恩慈無奈訴苦，說不憤怒是騙人的，覺得自己好像辛苦救人的消防員，在大火中把人從倒塌的傢具中拉出，卻因救援過程不慎將民眾手拉傷而得吃上官司。沈澱了幾天，烏恩慈的心情才漸漸平復，並覺得勇敢面對一切，尊重對方有訴訟的權利，「情理法上我都站得住腳，沒有任何疏失。」

烏恩慈坦言，踏入法庭那一刻「醫師成了犯人」，法警不假辭色把你身分證收走那一刻，被告的感覺更加濃厚，再加上聽到檢察官大聲斥責上一場的詐欺犯，讓她忽然有種「我是誰？我在哪裡？我到底做了什麼？」的荒謬感。烏恩慈也無奈表示，與其說對那位產婦生氣，倒不如說自己對整個制度感到不滿，「為何我要和殺人、性侵、強盜犯一樣，被國家機器起訴，醫療糾紛有沒有除罪化的可能性？」

針對過去類似的醫療糾紛，有醫師確實常有花錢消災的心態，而此次在調解委員會上，對方已提出賠償金尋求和解。當下，烏恩慈承認，有那麼一瞬間，也覺得認賠作收給錢了事算了，不要管什麼公平正義了，但認真一想，「若我鄉愿地這樣做，豈不就是助長這種濫訴的風氣，成了共犯結構的一份子」，烏恩慈便告訴律師，「沒關係，拖就拖，養案子當養孩子。我們就和他耗」。

轉眼竟過了兩年，烏恩慈說，後來事情也比原先想得順利許多，開庭一回生二回熟，也能從容面對檢察官，最終遲來的正義，烏恩慈獲得刑事不起訴、民事無罪的戰果。烏恩慈喘口氣直呼，雖然漫長但因有著老闆的支持和律師的協助，讓我的生活完全不受影響，反倒意外地增加人生經驗值，心理素質在過程中也提升不少。

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