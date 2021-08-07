買家砸20萬下單「一顆」毒咖啡包　神秘代號真相曝光

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局在7月初查獲毒品咖啡包，經過溯源於7月中旬逮捕4名販毒集團成員，再追查在7月底於台中查緝主嫌到案，該販毒集團向上游購買咖啡包，再以中盤商轉手賣給下游，每次出貨都獲以代號「一顆」為單位，但其實一顆就是1千包。

警方調查，綽號「阿猴」的27歲張姓男子，與30歲的蔡嫌等5名男女共組販毒集團，主要在桃園、台中等地四處流竄，警方在7月初於桃園中壢區查獲1200包毒咖啡包，後續向上溯源毒品來源，掌握阿猴等人涉嫌當中盤商販毒。

▲警方溯源販毒集團，先在台中逮捕4名成員，最後在7月底帶回主嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在7月中旬於台中北屯區逮捕30歲的蔡嫌等4人，並在4人車上查獲1千包毒咖啡包，最後持續追查，也在7月底將主嫌「阿猴」逮捕歸案，訊後均依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

▲警方追查發現，客人下單都只要「一顆」，事後才發現是1千包的代號。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，張嫌等人主要以中盤商賺取利潤，因賣給下游每包僅售2百元，所以每次出貨都要很大量才划算，但對話紀錄總是說下訂「一顆」，但售價卻是20萬元，直到嫌犯落網供稱，「一顆」就是1千包的代號，才讓警方回過神來。

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