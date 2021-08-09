快訊／「五倍券就等於現金！」　蘇貞昌出招避免民眾存起來

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對行政院研擬發放「振興五倍券」，但國民黨與部分民進黨立委主張「發現金」。對此，行政院長蘇貞昌9日受訪時表示，五倍券等於現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟業界也都會加碼，可拿去加油會有折扣，這就是振興券的好處。

對於政府將延續去年「三倍券」的成功經驗，準備在今年加碼推出力道更強的「五倍券」；而國民黨也延續去年「發現金」的主張，也有部分民進黨立委認為可以再溝通，甚至也認同發現金的政策。

對此，蘇貞昌下午受訪時表示，新冠肺炎疫情在變種病毒肆虐下，周邊各國甚至美國、歐洲都更為嚴重，只有台灣短短幾十天，從五月單日有600到700人確診，到現在每天剩下個位數，這是非常難得的成績。

蘇貞昌表示，因為受到疫情衝擊今年內需產業受到影響，特別發現金紓困，有900多萬人領到現金；接下來，則是進一步現在要來振興，接著就是發給民眾限期使用的五倍券。他說，這是依照過去三倍券成績後更精進，它等於現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，可以拿去加油還可以有折扣，這就是振興券的好處。

另外，蘇貞昌表示，政府對於中低收入戶跟弱勢家庭，他們可以不用出錢，政府給他們1000元，可以去領5000元振興券。他強調，政府會考慮完整規劃後跟黨團立委溝通。

蘇貞昌說，感謝這次大家很不簡單地克服疫情，希望可以跟去年一樣，創造逆勢經濟成長，在全世界GDP負成長的時候，台灣逆勢成長。他指出，今年可以看到台灣在疫情控制後，財政部剛剛也已宣布，台灣出口又創歷史新高，希望大家有信心多加油，台灣不僅是第二次戰勝疫情，也可以創造經濟成績。